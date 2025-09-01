ETV Bharat / state

जबलपुर का नन्हा विद्वान, 4 साल का अनिक पांडे लोरी की तरह सुना देता है संस्कृत श्लोक - JABALPUR ANIK PANDEY TALENT

जबलपुर के 4 साल के अनिक पांडे का गजब दिमाक, अनिक लोरी की तरह सुना देता है संस्कृत के कठिन श्लोक.

JABALPUR ANIK PANDEY TALENT
जबलपुर का नन्हा विद्वान अनिक पांडे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 6:40 PM IST

जबलपुर: संस्कृत का नाम सुनते ही छात्र-छात्राओं को पसीना आ जाता है. आजकल के बच्चे तो संस्कृत पढ़ना भी नहीं चाहते. जबकि कई लोगों को तो संस्कृत कठिन लगती है, लेकिन जबलपुर का मात्र 4 साल का एक छोटा सा लड़का संस्कृत को खेल समझता है. अनिक पांडे संस्कृत के श्लोक ऐसे पढ़ता है, जैसे हम गाने गुनगुनाते हैं. वह लोरी की तरह संस्कृति के श्लोक लोगों को सुना देता है. हालांकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, जो दूसरे बच्चों से हटकर होते हैं, उनका दिमाक बाकियों से तेज होता है. कुछ ऐसा ही अनिक को कहना गलत नहीं होगा.

जबलपुर के अनिक पांडे को याद है संस्कृति के श्लोक

जबलपुर के ग्वारीघाट के पास रहने वाला अनिक पांडे अभी मात्र 4 साल का है. अनिक पांडे का अभी स्कूल में एडमिशन ही हुआ है. उन्होंने एलकेजी से अपनी पढ़ाई शुरू की है. इसी साल से वह स्कूल जा रहे हैं. स्कूल में इस उम्र के बच्चों को मछली जल की रानी है और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसी कविताएं सिखाई जाती हैं, लेकिन अनिक पांडे को संस्कृति के श्लोक रटे हुए हैं. अनिक पांडे जो खुद को राम कहते हैं, जब उनसे पूछा की संस्कृत में क्या-क्या आता है, तो उनका उत्तर था, हमें सब कुछ आता है. ईटीवी भारत ने अनिक पांडे से एक श्लोक सुनाने कहा, जिसके बाद बच्चे ने संस्कृत का एक बेहद कठिन श्लोक सुनाया.

जबलपुर के अनिक पांडे का कंठस्थ श्लोक (ETV Bharat)

अनिक को मंगलाचरण के हर श्कोल कंठस्थ

अनिक पांडे ने जो श्लोक सुनाएं वे रामचरितमानस के थे. रामचरितमानस की शुरुआत में तुलसीदासजी ने एक मंगलाचरण लिखा है, यह मंगलाचरण संस्कृत के कुछ श्लोक हैं. जो काफी कठिन है, लेकिन अनिक पांडे को हर श्लोक शब्द सह याद है. अनिक यही नहीं रुके बल्कि इसके बाद उन्होंने 'कर्पूर गौरम करुणावतारं' सुनाया. इसके बाद गायत्री मंत्र सुनाया. अनिक पांडे को हनुमान चालीसा भी कंठस्थ याद है. अनिक के पिता ने बताया कि "उन्होंने ही घर में अनिक पांडे को यह सब सिखाया है."

तेज होती है बच्चों की बुद्धि

अनिक पांडे का यह संस्कृत ज्ञान सामान्य बच्चों से हटकर है. इस विषय में जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की संस्कृति विभाग की शिक्षक डॉ. सरिता यादव ने बताया कि "दरअसल बच्चों की बुद्धि हम बड़ों से काफी तेज होती है. वह चीजें काफी तेजी से सीखते हैं. जिस उम्र में अनिक है, उस उम्र में सुनने मात्र से ही बातें याद रखने लगते हैं. अनिक को भी उनके पिता ने जो सिखाया, इसका अभ्यास करके अनिक संस्कृत में पारंगत हो गया.

JABALPUR ANIK SHARP MIND
जबलपुर का अनिक पांडे (ETV Bharat)

संस्कृत सरल भाषा, इसे अपनाना जरूरी

डॉ सरिता यादव से पूछा गया कि बड़े बच्चे संस्कृत से दूर क्यों भागते हैं, इस पर डॉ सरिता यादव का कहना है कि "बड़े बच्चे संस्कृत का अभ्यास नहीं करते और उनकी पहली और दूसरी भाषा हिंदी और अंग्रेजी होती है. ऐसी स्थिति में उन्हें संस्कृत कठिन लगती है. जबकि संस्कृत एक बेहद सरल भाषा है. यदि इसे समझा जाए तो इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं है.

संस्कृत में जितने अच्छे और सटीक उच्चारण होते हैं. उतने किसी दूसरी भाषा में नहीं होते. लोग संस्कृत को अपनाना नहीं चाहते, इसलिए समस्या है. यदि एक बार संस्कृत सहज बातचीत में आ जाए, तो यह भी दूसरी भाषाओं की तरह ही बेहद सरल है."

दरअसल, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू पर जितना काम हुआ है. उतना वर्तमान समय में संस्कृत पर नहीं हो रहा. यहां तक की संस्कृत को पढ़ने और पढ़ाने का तरीका भी सदियों पुराना है. इसलिए इसमें बच्चों की रुचि नहीं जागती. यदि संस्कृत भी सरल और रुचिकर तरीके से सिखाई जाए तो हो सकता है कि भारत की यह सबसे पुरानी भाषा अपना पुराना गौरव फिर से स्थापित कर सकती है. संस्कृत के सूत्रों में बहुत कुछ है, लेकिन इसे जानने के लिए संस्कृत भाषा को समझना जरूरी है.

