भाई को खोजने जबलपुर की बहनों ने खुद लगा दिए 3 हजार पोस्टर, तलाश में भटक रहीं दर-दर - JABALPUR MISSING PERSON UJJWAL

जबलपुर में 27 साल का उज्जवल लापता, पुलिस और ज्योतिषियों के चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिल रहा कोई सुराग.

JABALPUR 2 SISTERS SEARCHING MISSING BROTHER PUT UP 3000 POSTERS
भाई की तलाश में दर-दर भटक रहीं 2 बहनें (ETV Bharat)
Published : September 4, 2025 at 10:18 AM IST

जबलपुर: 27 साल का उज्जवल चौधरी जबलपुर से लापता हो गया. जिसके चलते लगभग डेढ़ माह से उज्जवल चौधरी की 2 बहनें उसकी तलाश में दर-दर भटक रही हैं. शिवानी चौधरी और उसकी बहन रोज सुबह अपनी स्कूटी उठाती हैं और पोस्टर लेकर निकल जाती हैं. अब तक इन दोनों बहनों ने उज्जवल चौधरी के गुमशुदा होने के करीब 3 हजार से ज्यादा पोस्टर लगाए हैं लेकिन उनके भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है.

ज्योतिषों का चक्कर लगा रहा परिवार

दरअसल, 20 जुलाई को इन दोनों बहनों का भाई और राजेश चौधरी का इकलौता पुत्र उज्जवल चौधरी लापता हो गया. इसके बाद से दोनों बहने अपने भाई की तलाश में दर-दर भटक रही हैं. परिवार ज्योतिषियों के चक्कर लगा रहा है. हर छोटी से छोटी सुराग और संभावनाओं की सूचना मिलते ही परिवार वहां उसे खोजने निकल जाता है. राजेश चौधरी ने बताया, "जबलपुर, भोपाल, इंदौर, कानपुर, लखनऊ, मंडला और नरसिंहपुर सहित कई जगह घूम आया लेकिन अब तक उज्जवल के बारे में कुछ पता नहीं चला."

Jabalpur 27 year old Ujjwal missing
जबलपुर में 27 साल का उज्जवल लापता (ETV Bharat)

परिवार को चकमा देकर घर से भागा

उज्जवल चौधरी के पिता राजेश चौधरी ने बताया कि 20 जुलाई को उनके एक रिश्तेदार का फोन आया था कि आपका बेटा उज्जवल चौधरी जबलपुर के भेड़ाघाट धुआंधार के आसपास घूमता हुआ देखा गया है. भेड़ाघाट के पास पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए आप यहां आ जाएं. मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और उज्जवल को समझा बुझाकर भेड़ाघाट से घर लाने की कोशिश की गई. लेकिन घर पहुंचने में महज 1 किलोमीटर की दूरी रह गई थी, तभी वह परिवार को चकमा देकर भाग गया. उसके बाद से ही उसका कोई पता नहीं चल रहा है.

डेढ़ माह से उज्जवल चौधरी लापता अब तक नहीं मिला कोई सुराग (ETV Bharat)

कुछ दिनों से बदल गया था युवक का व्यवहार

राजेश चौधरी ने कहा, "उज्ज्वल ने एमसीए तक की पढ़ाई की है लेकिन बीते कुछ दिनों से उसका व्यवहार बड़ा अजीब हो गया था. किसी से वह बात नहीं करता था. उसे काम करने की इच्छा भी नहीं थी. उसका परिवार के किसी काम में मन नहीं लगता था. इसलिए हम लोग उससे ज्यादा परेशान नहीं करते थे. लेकिन हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह घर छोड़कर चला जाएगा."

मामले को गंभीरता से नहीं लेने का पुलिस पर आरोप

अब राजेश चौधरी और उनकी पत्नी का रो-रो कर बुरा हाल है. किसी भी परिवार का कोई सदस्य यादी गुम हो जाता है तो परिवार बड़े संकट में फंस जाता है. परिवार का आरोप है कि पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है. हालांकि, भेड़ाघाट पुलिस ने उज्जवल के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली है. एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने कहा, " लगातार इस मामले में जांच की जा रही है. युवक की तलाश की जा रही है. जल्दी ही उसे परिवार वालों को सुपुर्द किया जाएगा."

सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं मिला कोई सुराग

रागिनी चौधरी ने बताया, '' हमने अपने स्तर पर ही टोल टैक्स के सीसीटीवी फुटेज चेक किया. लेकिन उज्जवल का पता नहीं लगा. सैकड़ों लोगों से हम पूछ चुके हैं लेकिन किसी के पास उसकी जानकारी नहीं है. बल्कि जब हमने मिसिंग पर्सन हेल्प लाइन पर उज्जवल की जानकारी शेयर करना चाहा तो हमें एक ठगने वाली वेबसाइट का फोन आया जिन्होंने हमसे 10 हजार की मांग की.''

उज्जवल चौधरी उन सैकड़ों गुमशुदा लोगों में शामिल है जो अपने घरों से लापता हैं. किसी के गुमशुदा हो जाने के बाद उसके परिवार पर क्या गुजरती है, यह वह परिवार ही जानता है. पूरा परिवार पागलों की तरह भटकता है. हर छोटी-छोटी जानकारी पर दौड़ लगाता है. ज्योतिषियों के चक्कर काटता है लेकिन सर्विलांस के जमाने में भी लोगों को गुमशुदा के बारे में पता नहीं चल पा रहा है.

