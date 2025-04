ETV Bharat / state

आयुर्वेद का महाबाप बनने 'दधिची' बन आए 2 डॉक्टर, सुश्रुत, चरक के फार्मूला से बना रहे रामबाण दवाइयां - JABALPUR AYURVEDIC MEDICINE STARTUP

दवा बनाते समय श्लोक का किया जाता है पाठ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 8, 2025 at 8:37 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 9:04 AM IST 3 Min Read

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर के 2 युवा आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने एक स्टार्टअप शुरू किया है. दोनों ने आयुर्वेद की पढ़ाई करने के बाद यह स्टार्टअप शुरू किया है. वो अपने हाथ से ताजी जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करके आयुर्वेदिक दवाएं बनाते हैं. उनका कहना है कि आयुर्वेद में जिस पद्धति से दवाईयां बनाने का जिक्र किया गया है हम उसी पद्धति से दवाएं बनाते हैं. इन दवाओं का चमत्कारिक फायदा भी होता है. 'आयुर्वेद में सही पद्धति से दवाएं नहीं बनती' जबलपुर के डॉक्टर संकल्प जैन और डॉक्टर अतुल मिश्रा ने जबलपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज से 'बैचलर इन आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी' की पढ़ाई की है. ज्यादातर बीएमएस डॉक्टर पढ़ाई तो आयुर्वेद की करते हैं, लेकिन इलाज की पद्धति एलोपैथिक अपना लेते हैं. इसकी वजह से आयुर्वेद को बड़ा नुकसान होता है और लोगों का आयुर्वेद के प्रति भरोसा भी घटता है. दो युवा डॉक्टरों ने शुरू किया स्टार्टअप (ETV Bharat)

