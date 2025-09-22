मूर्ति विहीन हुआ जबलपुर का पचपठा मंदिर, खुले आसमान के नीचे खराब हो रही हैं प्रतिमाएं
जबलपुर का पचमठा मंदिर हो चुका है जर्जर, बाहर सड़क के किनारे पड़ी हैं प्राचीन मूर्तियां, सरंक्षण करने की उठी मांग.
जबलपुर: बाईपास से भेड़ाघाट जाने वाले मार्ग में पड़ने वाला 16वीं सदी का पचमठा मंदिर खुद में एक गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है. हालांकि अब यह मंदिर देखरेख के अभाव में जर्जर हो गया है. मंदिर में मौजूद प्राचीन मूर्तियां अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की कहानी बयां कर रही हैं. जर्जर हो चुका पचमठा मंदिर अंदर से खाली पड़ा है. अति प्राचीन बेशकीमती मूर्तियां सड़क के किनारे पड़ी हैं. इस मंदिर का इतिहास पुराना है. इसमें स्थापित मूर्तियां शायद मंदिर से भी पुरानी हैं.
नर्मदा नदी के किनारे बने हैं कई मंदिर
भेड़ाघाट शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल है. इसको देखने के लिए देश-विदेश से भारी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं. इसकी ख्याती दुनिया में फैली हुई है. अनमोल प्राकृतिक नजारों में संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती हुईं मां नर्मदा के किनारे बसे हर मंदिर का एक इतिहास है. इनमें से अधिकांश मंदिर कलचुरी काल के हैं. विभिन्न प्रकार की शैली में बने मंदिर अपने आप में विशाल इतिहास को समेटे हैं.
जर्जर हाल में पहुंच गया है पचमठा मंदिर
मंदिरों के निर्माण की विभिन्न शैलियां होती हैं, उनमें से ही एक पचमठा शैली है. इसमें भगवान के पांच स्वरूप विघ्नहर्ता गणेश, काल स्वरूप शिव, अनपायनी भक्त हनुमान, शक्ति स्वरूप जगदम्बा और नारायण के कोई एक अवतार राम या कृष्ण को आदर्श मानकर मंदिर का निर्माण किया जाता है. यह मंदिर आमतौर पर 5 गुम्बदों का बना होता है.
ऐसा ही लोगों की नजरों में एक भूला बिसरा और प्राचीन पचमठा मंदिर गोपालपुर लम्हेटाघाट में स्थित है, जो 16 वीं शताब्दी का माना जाता है. इतना पुराना होने के बावजूद कोई भी विभाग इस मंदिर की सुध नहीं ले रहा है. मंदिर जर्जर हो गया है. मूर्तियों को सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे रख दिया गया है.
जबलपुर से रीवा तक फैला है पचमठा मंदिर
इतिहासकार आनंद राणा ने बताया कि "पचमठा की परंपरा पूरे महाकौशल प्रांत में देखने को मिलती है. ये जबलपुर से लेकर रीवा तक फैली है. कई सालों से ये प्राचीन मूर्तियां मौसम की मार झेल रही हैं. धीरे-धीरे ये खराब हो रही हैं. यदि सम्भव हो तो इन मूर्तियों की कार्बन डेटिंग कर इन्हें संरक्षण देना चाहिए. अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कम से कम इन मूर्तियों के ऊपर शेड बनाकर इनको जल्द खराब होने से बचाना चाहिए. मूर्तियों के अलावा मंदिर भी दयनीय स्थिति में पहुंच गया है."
मंदिर की सुध लेने वाला कोई नहीं
पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से पूछने पर पता चला कि ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन नहीं है. इसके संरक्षण की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है. मतलब मंदिर का कोई नाथ नहीं है. मंदिर के ऊपर घास उग गई है. दीवारों में दरारें आ गई हैं. आसपास घास की बड़ी-बड़ी झाड़ियां उग आई हैं. मंदिर की सुध लेने वाला कोई नहीं है.