दिलचस्प है स्वाद के जादूगर चाट वाले दादा की कहानी, मजबूरी नहीं शौक है चाट बनाना

जबलपुर के मशहूर चाट का एक ठिकाना जबलपुरी चाट, 100 सालों से बरकार है स्वाद, ना जायका बदला न स्टाइल, पुराने अंदाज की है चाट.

JABALPUR FAMOUS CHAAT
स्वाद के जादूगर चाट वाले दादा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 10:46 AM IST

Updated : October 13, 2025 at 10:58 AM IST

4 Min Read
जबलपुर: शौक भी क्या चीज है, जिस किसी ने भी यह लाइन कही है वह बड़ा जहीन शख्स रहा होगा. हर आदमी के अपने-अपने शौक होते हैं, किसी को खाने का, तो किसी को बनाने का शौक होता है. आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलाने जा रहे हैं, जिसके शौक के बारे में जानकर आप भी चकरा जाएगे. एक मिनट सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या किसी का यह भी शौक हो सकता है? अगर आप चाट खाने के शौकीन हैं, तो शायद आपने भी जबलपुरी चाट का नाम सुना होगा. इस चाट की खासियत है कि इसको खाने के 10 मिनट के बाद डकार आनी चाहिए.

दूर-दूर से आते हैं लोग चाट खाने

यह कहानी चाट दुकानदार हरिराम नगाइच की है, जिन्हें जबलपुर के लोग प्यार से चाट वाले दादा कहते हैं. अब यह इनकी पहचान बन गई है. आज ज्यादातर लोग इन्हें चाट वाले दादा के नाम से जानते हैं. दूर-दूर से लोग इनके हाथों की बनी चाट के चटकारे लेने आते हैं. हरिराम के हाथों से बनी चाट खाने के लिए लाइन लगती है. यह चाट की दुकान निवाड़ी गंज मंडी में है, इसका नाम जबलपुरी चाट है. चाट के शौकीन लोग यहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं. जब आप इस दुकान पर पहुंचेंगे तो देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि यही वो मशहूर चाट की दुकान है. जिसके स्वाद के चर्चे पूरे जबलपुर में मशहूर हैं.

चाट बनाने के लिए गजब का प्यार (ETV Bharat)

चाट खिलाकर मिलता है सुकून

हरिराम नगाइच ने बताया कि "चाट का काम उनका खानदानी काम है. उनके पिता भी चाट की दुकान लगाया करते थे. जब वह छोटे थे, तो पिता जी के साथ दुकान पर आया करते थे." उन्होंने कहा,"मुझे सही से याद भी नहीं है कि मैं कब चाट बनाना सीख गया था. चाट बनाकर लोगों को खिलाना मेरे लिए काम और कमाई का जरिया भर नहीं है, यह मेरा शौक है. वैसे तो मेरी सरकारी नौकरी थी, साल 2018 में रिटायर हुआ हूं. लेकिन चाट बनाने के लिए प्यार इतना था कि नौकरी के दौरान जब भी समय मिलता था दुकान लगा लिया करता था. जब से रिटायर हुआ हूं फुल टाइम चाट की दुकान लगाने लगा हूं. दुकान पर आकर सुकून मिलता है."

JABALPUR 100 YEAR OLD CHAT SHOP
मजबूरी नहीं शौक है चाट बनाना (ETV Bharat)

घर के स्पेशल मसालों का करते हैं इस्तेमाल

66 साल के हरिराम नागाइज को चाट की दुकान विरासत में मिली है. उनकी दुकान में शुरू से ही बिना प्याज, लहसुन की चाट बनाई जाती है. घर में कूटे स्पेशल मसालों का इस्तेमाल चाट में करते हैं. खासियत यह कि चाट में समोसे, आलू बडे़ और कचौड़ी कि जगह सिर्फ मौसमी सब्जी और भाजियों का प्रयोग होता है. इसमें दही मीठी खटाई, गोलगप्पे के पानी के साथ पत्ते पर चाट परोस दिया जाता है. यह चाट बनाने का सबसे पारंपरिक तरीका है, इसको चाट कम खाना पचाने की औषधि जरूर माना जा सकता है.

CHAAT SELLER DADA HARIRAM NAGAICH
100 सालों से बरकरार है चाट का गजब स्वाद (ETV Bharat)

करीब 100 साल पुरानी है चाट की दुकान

हरिराम नगाइच के अनुसार, "ये चाट की दुकान 1927 में पिता ने खोली थी. इस काम से मुझे प्यार है. बचपन से चाट बनाने में मेरा बहुत मन लगता था. जब मैं बड़ा हुआ तो, मेरी फैक्ट्री में सरकारी जॉब लग गई थी. लेकिन मैंने अपने पसंदीदा काम को छोड़ने की जगह पार्ट टाइम में जारी रखा. सुबह ऑफिस जाता और शाम वापस लौटकर दुकान खोलता था. उन्होंने कहा कि मुझे शाम का इंतजार रहता था कि मैं जल्दी से दुकान पहुंचकर अपना पसंदीदा काम कर सकूं. चाट बनाने का काम इतना पसंद था. चाट खाने के बाद लोगों के चेहरे पर जो खुशी आती थी, उससे मुझे सुकून मिलता था."

ग्राहक को समझते हैं परिवार

साल 2018 में हरिराम नगाइच नौकरी से रिटायर हो गए हैं. अब वो अपना पूरा टाइम दुकान में देते हैं. ऐसा करने से उनके घर वाले रोकते हैं पर वो किसी की नहीं सुनते हैं. उन्हें पेंशन भी मिलती है. उनकी दुकान पर एक बार जो आ जाता है, उनका पक्का कस्टमर बन जाता है. फिर उसको उनके हाथों की बनी चाट पसंद आती है. दुकान खुलते ही लोगों से घिर जाती है, दूर दूर से लोग चाट खाने आते हैं.

Last Updated : October 13, 2025 at 10:58 AM IST

