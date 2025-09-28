ETV Bharat / state

NSA के तहत जारी किया अवैध हिरासत का आदेश, शहडोल कलेक्टर-एसपी को हाईकोर्ट की फटकार

कलेक्टर ने माना कि उनसे त्रुटि हुई है, उन्होंने हिरासत का गलत आदेश जारी कर दिया था. युगलपीठ ने मामले में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा देने का दिया निर्देश.

MADHYA PRADESH HIGH COURT
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 11:16 AM IST

Updated : September 28, 2025 at 11:41 AM IST

2 Min Read
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत अवैध व गलत हिरासत का आदेश जारी करने के मामले को काफी सख्ती से लिया. जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ के समक्ष गुरुवार को सुनवाई दौरान शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह व एसपी रामजी श्रीवास्तव हाजिर हुए. इस दौरान कलेक्टर ने माना कि उन्होंने हिरासत का गलत आदेश जारी कर दिया था, उनसे त्रुटि हुई है. दरअसल वह एक साथ दो मामलों को डील कर रहे थे, जिससे यह गलती हो गई.

युगलपीठ ने मामले में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा देने का दिया निर्देश

उनके जवाब से सहमत न होते हुए न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि सरकार के बड़े अधिकारियों ने भी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और इस आदेश पर अपनी हरी झंडी दे दी. युगलपीठ ने मामले में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा पेश के निर्देश देते हुए पूछा है कि इस चूक के लिये क्यों न भारी जुर्माना लगाया जाए? मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.

शहडोल निवासी हीरामणि बैस की ओर से दायर की गई है याचिका

दरअसल यह मामला शहडोल निवासी हीरामणि बैस की ओर से दायर किया गया है. जिनकी ओर से अधिवक्ता ब्रहमेन्द्र पाठक ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि आवेदक के खिलाफ एक ही दिन में एनएसए के तहत पूरा आदेश जारी कर दिया और कोई वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. इतना ही नहीं किसी भी स्वतंत्र गवाह का कथन नहीं लिया गया. याचिकाकर्ता व उनका पुत्र बुडवा में निवासरत हैं, जो शहडोल से सौ किमी. दूर है.

आरोप है कि यह अवैधानिक आदेश जिले के रेत ठेकेदार के प्रभाव में आकर किया गया है, जिसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने अधिकारियों को तलब किया था. आदेश के परिपालन में हाजिर हुए कलेक्टर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए त्रुटि होने की बात कही, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए न्यायालय ने ये निर्देश दिये.

Last Updated : September 28, 2025 at 11:41 AM IST

