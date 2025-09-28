ETV Bharat / state

NSA के तहत जारी किया अवैध हिरासत का आदेश, शहडोल कलेक्टर-एसपी को हाईकोर्ट की फटकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ( प्रतीकात्मक फोटो )

September 28, 2025

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत अवैध व गलत हिरासत का आदेश जारी करने के मामले को काफी सख्ती से लिया. जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ के समक्ष गुरुवार को सुनवाई दौरान शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह व एसपी रामजी श्रीवास्तव हाजिर हुए. इस दौरान कलेक्टर ने माना कि उन्होंने हिरासत का गलत आदेश जारी कर दिया था, उनसे त्रुटि हुई है. दरअसल वह एक साथ दो मामलों को डील कर रहे थे, जिससे यह गलती हो गई. युगलपीठ ने मामले में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा देने का दिया निर्देश उनके जवाब से सहमत न होते हुए न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि सरकार के बड़े अधिकारियों ने भी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और इस आदेश पर अपनी हरी झंडी दे दी. युगलपीठ ने मामले में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा पेश के निर्देश देते हुए पूछा है कि इस चूक के लिये क्यों न भारी जुर्माना लगाया जाए? मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.

