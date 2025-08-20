नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) की शुरुआत होने जा रही है. ITMS की शुरुआत होते ही गाजियाबाद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी. ITMS के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का ऑटोमेटिक चालान हो सकेगा.

मौजूदा समय में भी गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्रवाई की जा रही है. लेकिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान तो काटे जा रहे हैं लेकिन चालान होने के बावजूद लोग चालान की राशि नहीं जमाकर रहे हैं. चालान हो जाने के बावजूद भी लगातार वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा आदतन डिफॉल्टर्स को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस अब न सिर्फ लोगों का यातायात नियम तोड़ने पर चालान करेगी बल्कि चालान की रकम वसूलने की कवायद भी शुरू कर रही है. ऐसे वाहनों को गाजियाबाद पुलिस ने चिन्हित करना शुरू कर दिया है जिनके ऊपर 10 या फिर उससे अधिक चालान लंबित हैं और चालान की राशि जमा नहीं कराई गई है. ऐसे वाहन मालिकों के यहां अब गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा नोटिस भेजा जाएगा.

गाजियाबाद पुलिस (ETV Bharat)

संबंधित क्षेत्र के एसीपी ट्रैफिक द्वारा वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा. नोटिस के माध्यम से बताया जाएगा कि वाहन पर कितने चालान लंबित हैं. यदि 15 दिन के अंदर चालान की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 53 एवं 54 के अंतर्गत पंजीयन निलंबन और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 व केंद्रीय मोटरयान नियमवाली 1986 की धारा 21 के अंतर्गत वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन करने की कार्रवाई की जाएगी.

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात सच्चिदानंद के अनुसार, "ट्रैफिक पुलिस द्वारा नोटिस भेजने की कार्रवाई 19 अगस्त 2025 से शुरू कर दी गई है. ऐसे वाहन स्वामी जिनके 10 या उससे अधिक चालान लंबित है उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं. सहायक पुलिस आयुक्त यातायात द्वारा पहले दिन करीब डेढ़ सौ से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं. गाजियाबाद में 41000 वाहन ऐसे हैं जिन पर 10 या उससे अधिक चालान लंबित है. नोटिस भेजने के बाद यदि 15 दिन में लंबित चालान की राशि नहीं जमा की जाती है तो संबंधित का वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी."

गाजियाबाद में पेंडिंग चालान की ये हालत

ट्रैफिक पुलिस द्वारा चिन्हित किए गए 41000 वाहनों में 30 वाहन ऐसे भी हैं जिनके ऊपर 100 से अधिक चालान हैं. गाजियाबाद आरटीओ में रजिस्टर्ड रॉयल एनफील्ड बुलेट के 184 चालान है. जबकि एक बस के 213 चलन है हालांकि इनमें से 50 चालान जमा किए जा चुके हैं. गाजियाबाद में रजिस्टर्ड टीवीएस स्पोर्ट बाइक पर कुल 146 चालान है. गाजियाबाद में एक ऑटो रिक्शा पर कुल 132 चालान है.

माना जा रहा है कि गाजियाबाद में ITMS की शुरुआत होने के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्रवाई तेजी के साथ रफ्तार पकड़ेगी. ऐसे में गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस का प्रयास है के चालान की कार्रवाई के साथ-साथ चालान की राशि को वसूलने पर भी जोर दिया जाए. अधिकारियों का मानना है कि यदि लोग चालान की राशि जमा करेंगे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और आने वाले समय में यातायात नियमों का पालन करेंगे.

कैसे चेक करें चालान ?

पुलिस के नोटिस से बचने के लिए आप अपने वाहन पर चालान चेक कर सकते हैं. भारत सरकार द्वारा अधिकृत वेबसाइट से वाहन पर चालान से संबंधित जानकारी ली जा सकती है. Echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना वाहन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या फिर चालान नंबर डालकर चलन देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें-गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, बिना हेलमेट चल रहे 55 पुलिसकर्मियों का कटा चालान

ये भी पढ़ें- गाजियाबाद की सड़कों पर AI की मदद से ऑपरेट होंगी ट्रैफिक लाइट्स, लगेंगे खास तरह के कैमरे, ऑटोमेटिक होंगे चालान