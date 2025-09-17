ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में आईटीआई एडमिशन प्रक्रिया, 21 सितंबर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, जानिए पूरी डिटेल

रायपुर: छत्तीसगढ़ में रोजगारमूलक पढ़ाई के लिए कई तरह के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश आमंत्रित किए गए हैं. राज्य में आईटीआई की प्रवेश परीक्षा को लेकर सातवें और आठवें चरण की कांउसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

जानिए कब तक है आवेदन की अंतिम तारीख?: प्रदेश की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2025 निर्धारित है. आईटीआई में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन 21 सितंबर 2025 को रात्रि 11:59 बजे तक भरे जा सकते हैं.

विद्यार्थी कैसे कर सकते हैं आवेदन?: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में एडमिशन लेने के लिए छात्र छात्राओं को छत्तीसगढ़ की वेबसाइट cgiti.admissions.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके अलावा जिन छात्र छात्राओं ने पूर्व में आवेदन किया है उनके लिए भी व्यवस्था की गई है. वे अगले चरण की काउंसलिंग में एडमिशन के लिए शामिल हो सकते हैं. इसके लिए उन्हें लॉगिन, आईडी और पासवर्ड से अपने प्रोफाइल और उसके बाद संस्था और ट्रेड का चयन दोबारा करना होगा.