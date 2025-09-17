ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में आईटीआई एडमिशन प्रक्रिया, 21 सितंबर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, जानिए पूरी डिटेल

छत्तीसगढ़ में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छा अवसर है.

INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE IN CG
छत्तीसगढ़ में आईटीआई एडमिशन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2025 at 5:51 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में रोजगारमूलक पढ़ाई के लिए कई तरह के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश आमंत्रित किए गए हैं. राज्य में आईटीआई की प्रवेश परीक्षा को लेकर सातवें और आठवें चरण की कांउसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

जानिए कब तक है आवेदन की अंतिम तारीख?: प्रदेश की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2025 निर्धारित है. आईटीआई में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन 21 सितंबर 2025 को रात्रि 11:59 बजे तक भरे जा सकते हैं.

विद्यार्थी कैसे कर सकते हैं आवेदन?: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में एडमिशन लेने के लिए छात्र छात्राओं को छत्तीसगढ़ की वेबसाइट cgiti.admissions.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके अलावा जिन छात्र छात्राओं ने पूर्व में आवेदन किया है उनके लिए भी व्यवस्था की गई है. वे अगले चरण की काउंसलिंग में एडमिशन के लिए शामिल हो सकते हैं. इसके लिए उन्हें लॉगिन, आईडी और पासवर्ड से अपने प्रोफाइल और उसके बाद संस्था और ट्रेड का चयन दोबारा करना होगा.

आवेदन के नियम का रखना होगा ख्याल: आवेदन करने के लिए आवेदकों को काउंसलिंग और एडमिशन के नियम का पालन करना होगा. अगर वे इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें अगले चरण की काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा.

22 सितंबर को होगी मेरिट सूची जारी: छत्तीसगढ़ के रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय की तरफ से आवेदन की तिथि 21 सितंबर तय की गई है. इसके तहत 21 सितंबर तक आवेदकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. उसके बाद 22 सितंबर 2025 को मेरिट की सूची जारी की जाएगी. छत्तीसगढ़ के आईटीआई संस्थानों में 24 से 25 सितंबर तक कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा. इन दोनों तारीफ को उन्हें संस्थाओं में प्रवेश दिया जाएगा.

