रायपुर: सिंधी युवा एकता उत्सव समिति लाखे नगर चौक पर स्थित गणेश पंडाल में समिति के लोगों ने शंकर पार्वती के रूप में क्यूट बप्पा विराजित किया है. जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ भी देखने को मिल रही है. शंकर पार्वती की प्रतिमा में दोनों की आंखें पलक झपकते हुए दिखाई देती हैं.

ऑइटम सांग पर डांस के बाद हुआ हंगामा: बुधवार की देर रात समिति के लोगों के द्वारा आइटम सांग बजाया गया. जिसमें लोग डांस करते भी नजर आए. इस आइटम सॉन्ग के बाद हिंदू संगठन, शिवसेना, सर्व हिंदू समाज और बजरंग दल के लोगों ने आजाद चौक थाने में समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. उनकी मांग है कि या तो प्रतिमा को पूरी तरह से कपड़े से ढक दिया जाए या फिर मूर्ति का तुरंत विसर्जन किया जाए. यह सनातन धर्म के साथ ही हिंदू देवी देवताओं का अपमान है. इसी बात को लेकर पिछले 3 घंटे से लाखे नगर चौक पर हंगामा हो रहा है. भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है. लेकिन हंगामा अभी भी जारी है.

आजाद चौक थाने में FIR दर्ज (ETV Bharat)

हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने दर्ज कराई शिकायत: रायपुर युवा शिवसेना के जिला अध्यक्ष यशराज सिंह ठाकुर ने बताया कि भगवान गणेश जो है वह हमारे आराध्य हैं. सनातन धर्म में पूजा में सर्वोपरि माना गया. कोई भी पूजा से पहले गणपति की पूजा जरूरी होती है. शहर में कई ऐसी मूर्ति विराजित की गई है जो भगवान गणेश के स्वरूप में बिल्कुल भी नहीं है.

भगवान गणेश चारभुजा धारी एकदंत दयावंत होना था. लेकिन नियम विरुद्ध मूर्ति विराजित की गई है. देर रात ढाई बजे इस गणेश पंडाल में अश्लील गाने पर डांस हुआ. इसका विरोध हमारे द्वारा किया जा रहा है. समिति वालों ने हमसे माफी मांगी है. लेकिन यह गलती समिति वालों के साथ ही हिंदू धर्म की भी है. हमारी मांग है कि इस मूर्ति का तुरंत विसर्जन कराया जाए और अगले साल कोई भी समिति वाले इस तरह की मूर्ति की स्थापना ना करें: यशराज सिंह ठाकुर, शिवसेना (युवा) जिला अध्यक्ष, रायपुर

हिंदू संगठन के लोगों का आरोप: शहर में कई जगहों पर स्थापित गणेश की प्रतिमा अपने स्वरूप से बिल्कुल हटकर हैं. 2 दिन पहले इसको लेकर हम लोग कार्रवाई करने की मांग को लेकर रायपुर के एसएसपी को ज्ञापन भी सौंपा था और मांग की गई थी कि ऐसी मूर्तियां को तुरंत विसर्जित कराया जाए. पुलिस के द्वारा मूर्ति विसर्जित कराने का आश्वासन भी मिला था. बावजूद इसके ऐसा नहीं हुआ.

बुधवार की देर रात इस गणेश पंडाल में अश्लील गाने पर डांस आयोजित किया गया था. हमारा इसी बात को लेकर विरोध है. इसके लिए समिति वाले माफी मांग रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं. मूर्ति को पूरी तरह से कपड़े से ढक दिया जाए या फिर इस मूर्ति का तुरंत विसर्जन किया गया: नागेंद्र, सर्व सदस्य, हिंदू समाज, रायपुर

गणेश चतुर्थी के दौरान हंगामा: पूरे देश में 27 अगस्त गणेश चतुर्थी की शुरुआत होने के साथ ही पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है. राजधानी में छोटी बड़ी गणेश प्रतिमा के साथ क्यूट बप्पा और AI वाली प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. ऐसे में सर्व हिंदू समाज बजरंग दल और शिवसेना के लोग पिछले कई दिनों से लगातार इस बात को लेकर पुलिस को शिकायत भी कर चुके हैं. उनका कहना है कि यहां कार्टून की तरह मूर्ति स्थापित की गई है जो सनातन धर्म का अपमान है. ऐसे में इन गणेश पंडालों को बंद किया जाए या फिर ऐसी मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए समिति वालों से कहा जाए. शिकायत के बाद भी पुलिस और प्रशासन में इसे गंभीरता से नहीं लिया. जिसकी वजह से गुरुवार की रात गणेश पंडाल में इस तरह से हंगामा हो रहा है.