ETV Bharat / state

ITBP ने माणा से बदरीनाथ तक निकाली तिरंगा यात्रा, सीएम धामी ने पीएम मोदी को किया याद, जानिये वजह - ITBP TIRANGA YATRA

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में नगर पंचायत भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2025 at 6:45 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 7:26 PM IST

3 Min Read

गैरसैंण/देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ 'हर घर तिरंगा' अभियान पिछले तीन वर्षों में जन-जन तक पहुंचकर देशभक्ति का एक महाअभियान बन गया है. तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है. मुख्यमंत्री ने कहा वे स्वयं इस अभियान का हिस्सा बने हैं. सभी प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर, कार्यालय, दुकान आदि पर शान और सम्मान के साथ तिरंगा फहराएं. देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें. साथ ही, तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर लेकर उसे सोशल मीडिया पर साझा करें.

वहीं, सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में नगर पंचायत भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया. इस दौरान हिन्दुस्तान जिंदाबाद ,भारत माता की जय के गगन भेदी नारों के बीच तिरंगा रैली निकाल कर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया. भारत माता की जय के जयकारों के साथ हाथों में तिरंगा लिए गैरसैंण नगर में तिरंगा रैली निकाली गई. इस अवसर पर गैरसैंण नगर क्षेत्र में तिरंगा रैली निकाल कर सैकड़ों महिला मंगल दलों ने एकता,देश प्रेम व राष्ट्रीय सद्भावना का संदेश दिया.

ITBP ने माणा से बदरीनाथ तक निकाली तिरंगा यात्रा (PHOTO- ETV Bharat)

वहीं, दूसरी ओर चमोली जनपद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. जनपद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आईटीबीपी के जवानों ने बदरीनाथ धाम में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया. वहीं नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर की ओर से रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इसके साथ जनपद के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.


नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर के अधिशासी अधिकारी एमएस रावत ने बताया नगर क्षेत्र में 19 महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने ओर से 19 स्थानों पर रंगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया. प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाली टीम को स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा. साथ ही पालिका प्रशासन की ओर से बुनगर सेवा केंद्र चमोली के सहयोग से बस स्टैण्ड गोपेश्वर में हैंडलूम मशीनों का प्रदर्शन किया गया. इस दौरान बुनकर केंद्र के प्रशिक्षकों और महिलाओं ने हस्तशिल्प के माध्यम से तिरंगे का निर्माण भी किया. वहीं, बदरीनाथ धाम में आईटीपीबी के जवानों ने आईटीबीपी कैम्प से बदरीनाथ मंदिर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया. इस दौरान बदरीनाथ धाम के दर्शनों को पहुंचे तीर्थयात्रियों ने भी आईटीबीपी की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग किया.

पढ़ें- स्वतंत्रता दिवस: खादी के झंडों की बढ़ी डिमांड, गांधी आश्रम में पहुंचे कर्नाटक और एमपी के BIS मार्क तिरंगे

गैरसैंण/देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ 'हर घर तिरंगा' अभियान पिछले तीन वर्षों में जन-जन तक पहुंचकर देशभक्ति का एक महाअभियान बन गया है. तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है. मुख्यमंत्री ने कहा वे स्वयं इस अभियान का हिस्सा बने हैं. सभी प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर, कार्यालय, दुकान आदि पर शान और सम्मान के साथ तिरंगा फहराएं. देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें. साथ ही, तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर लेकर उसे सोशल मीडिया पर साझा करें.

वहीं, सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में नगर पंचायत भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया. इस दौरान हिन्दुस्तान जिंदाबाद ,भारत माता की जय के गगन भेदी नारों के बीच तिरंगा रैली निकाल कर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया. भारत माता की जय के जयकारों के साथ हाथों में तिरंगा लिए गैरसैंण नगर में तिरंगा रैली निकाली गई. इस अवसर पर गैरसैंण नगर क्षेत्र में तिरंगा रैली निकाल कर सैकड़ों महिला मंगल दलों ने एकता,देश प्रेम व राष्ट्रीय सद्भावना का संदेश दिया.

ITBP ने माणा से बदरीनाथ तक निकाली तिरंगा यात्रा (PHOTO- ETV Bharat)

वहीं, दूसरी ओर चमोली जनपद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. जनपद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आईटीबीपी के जवानों ने बदरीनाथ धाम में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया. वहीं नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर की ओर से रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इसके साथ जनपद के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.


नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर के अधिशासी अधिकारी एमएस रावत ने बताया नगर क्षेत्र में 19 महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने ओर से 19 स्थानों पर रंगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया. प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाली टीम को स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा. साथ ही पालिका प्रशासन की ओर से बुनगर सेवा केंद्र चमोली के सहयोग से बस स्टैण्ड गोपेश्वर में हैंडलूम मशीनों का प्रदर्शन किया गया. इस दौरान बुनकर केंद्र के प्रशिक्षकों और महिलाओं ने हस्तशिल्प के माध्यम से तिरंगे का निर्माण भी किया. वहीं, बदरीनाथ धाम में आईटीपीबी के जवानों ने आईटीबीपी कैम्प से बदरीनाथ मंदिर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया. इस दौरान बदरीनाथ धाम के दर्शनों को पहुंचे तीर्थयात्रियों ने भी आईटीबीपी की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग किया.

पढ़ें- स्वतंत्रता दिवस: खादी के झंडों की बढ़ी डिमांड, गांधी आश्रम में पहुंचे कर्नाटक और एमपी के BIS मार्क तिरंगे

Last Updated : August 12, 2025 at 7:26 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ITBP तिरंगा यात्रामाणा से बदरीनाथ तिरंगा यात्राITBP TIRANGA YATRAITBP TIRANGA YATRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.