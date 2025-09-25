ETV Bharat / state

ITBP के जवानों ने लगाए 11 हजार पौधे, वन मंत्री बोले- एक पेड़ मां के नाम अभियान बना जन आंदोलन

अलवर में आईटीबीपी के जवानों ने पौधारोपण किया. आइटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर में गुरुवार को 11 हजार पौधे रोपे गए.

आईटीबीपी के जवानों ने पौधारोपण किया
आईटीबीपी के जवानों ने पौधारोपण किया (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 12:32 PM IST

अलवर: प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान आज पूरे देश में जन आंदोलन का रूप ले चुका है. पहले लोगों से पौधे लगाने के लिए आग्रह करना पड़ता था, लेकिन आज आमजन आगे बढ़कर पौधे नर्सरी से भी ले जा रहे हैं. साथ ही अन्य लोगों को भी पौधारोपण के लिए प्रेरित कर रहे हैं. वन मंत्री गुरुवार को आइटीबीपी प्रशिक्षण केंद्र में जवानों के साथ पौधारोपण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारी संजय कोठारी ने बताया कि परिसर में सवा लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है.

वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है. इस अवसर पर आइटीबीपी प्रशिक्षण केंद्र में अधिकारियों व जवानों ने 11 हजार पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया. इस प्रांगण में जवानों की ओर से सवा लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनका संरक्षण भी अधिकारियों व जवानों की ओर से किया जाएगा. वन मंत्री ने कहा कि आज व्यक्ति नर्सरी से पौधा खरीद कर अपने खेत, खलिहान, घर के प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

संजय शर्मा, वन मंत्री (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: भरतपुर में पहली बार मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल, मोक्षधाम में एक दिन में रोपे 5,000 पौधे

राजस्थान में लगाए गए 11 करोड़ से ज्यादा पौधे : उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य मिला था, जिसे सफलतापूर्वक हासिल करते हुए अभी तक 11 करोड़ 48 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं. इनकी डिटेल फोटो सहित राजस्थान सरकार के राजस्थान हरियालो एप पर भी उपलब्ध है. इस अभियान के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, वन प्रेमी, सामाजिक संगठन, आमजन सहित विभिन्न लोगों ने पौधारोपण किया.

जलवायु परिवर्तन से बचाव का पौधारोपण ही उपाय : उन्होंने बताया कि जिस तरह देश ही नहीं विश्व भी जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है, इस समस्या से निजात पाने के लिए पौधारोपण ही एकमात्र उपाय है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि पौधा फोटो के लिए न लगाएं, बल्कि पौधारोपण करने के बाद उस पौधे का संरक्षण भी करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को पौधे को पेड़ के रूप में स्थापित करके शुद्ध पर्यावरण की सौगात दे सकें. उन्होंने कहा कि आइटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर होने से यहां पहाड़िया संरक्षित हैं, लेकिन यहां वन क्षेत्र बढ़े इसके लिए भारत सरकार की नगर वन योजना के तहत प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रस्ताव भेजने के बाद जल्द ही इस परिसर में नगर वन की स्वीकृति भी मिलेगी.

