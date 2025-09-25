ETV Bharat / state

ITBP के जवानों ने लगाए 11 हजार पौधे, वन मंत्री बोले- एक पेड़ मां के नाम अभियान बना जन आंदोलन

आईटीबीपी के जवानों ने पौधारोपण किया ( ETV Bharat Alwar )

September 25, 2025 at 12:32 PM IST

अलवर: प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान आज पूरे देश में जन आंदोलन का रूप ले चुका है. पहले लोगों से पौधे लगाने के लिए आग्रह करना पड़ता था, लेकिन आज आमजन आगे बढ़कर पौधे नर्सरी से भी ले जा रहे हैं. साथ ही अन्य लोगों को भी पौधारोपण के लिए प्रेरित कर रहे हैं. वन मंत्री गुरुवार को आइटीबीपी प्रशिक्षण केंद्र में जवानों के साथ पौधारोपण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारी संजय कोठारी ने बताया कि परिसर में सवा लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है. वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है. इस अवसर पर आइटीबीपी प्रशिक्षण केंद्र में अधिकारियों व जवानों ने 11 हजार पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया. इस प्रांगण में जवानों की ओर से सवा लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनका संरक्षण भी अधिकारियों व जवानों की ओर से किया जाएगा. वन मंत्री ने कहा कि आज व्यक्ति नर्सरी से पौधा खरीद कर अपने खेत, खलिहान, घर के प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. संजय शर्मा, वन मंत्री (ETV Bharat Alwar)