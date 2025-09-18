लखनऊ में मकान का नक्शा पास कराना अब और भी आसान, LDA व्हाट्सएप पर भेजेगा NOC
LDA में एनओसी के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है. लोगों को महीनों विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 11:10 PM IST
लखनऊ : शहर में मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना अब और भी आसान होगा. एनओसी के लिए अब लोगों को महीनों तक विभागों के चक्कर लगाने नहीं लगाने पड़ेंगे. सभी एनओसी लोगों को सीधे उनके व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की पहल पर प्राधिकरण में एनओसी के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू कर दी गई है.
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शहर में आवासीय एवं व्यावसायिक आदि भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए लोगों को विभिन्न विभागों से एनओसी लेनी होती है. इसमें नजूल, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, सीलिंग, अर्जन, लैंड यूज की एनओसी प्राधिकरण के अनुभागों से जारी होती है. इसके अलावा सम्बंधित तहसील व जलकल विभाग की एनओसी की जरूरत पड़ती है.
पहले की व्यवस्था के तहत जब भी कोई एलडीए में नक्शा पास कराने के लिए आवेदन करता था तो उसे सम्बंधित विभागों की एनओसी जमा कराने के लिए पत्र जारी कर दिया जाता था. जिसके बाद आवेदक को एनओसी हासिल करने के लिए विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे. इसमें सामान्यतः तीन से चार महीने लग जाते थे और लोगों को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ता था.
उन्होंने बताया, अब ऐसा अब नहीं होगा और उनको आसानी से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से अब आसानी से लोग किसी भी जमीन का लैंडयूज जान सकेंगे. जिसके चलते भविष्य में उनका नक्शा पास करने में किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा.
