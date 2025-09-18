ETV Bharat / state

लखनऊ में मकान का नक्शा पास कराना अब और भी आसान, LDA व्हाट्सएप पर भेजेगा NOC

LDA में एनओसी के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है. लोगों को महीनों विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

LDA उपाध्यक्ष ने कहा कि एनओसी के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है.
LDA उपाध्यक्ष ने कहा कि एनओसी के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है. (Photo Credit; LDA)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 11:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : शहर में मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना अब और भी आसान होगा. एनओसी के लिए अब लोगों को महीनों तक विभागों के चक्कर लगाने नहीं लगाने पड़ेंगे. सभी एनओसी लोगों को सीधे उनके व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की पहल पर प्राधिकरण में एनओसी के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू कर दी गई है.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शहर में आवासीय एवं व्यावसायिक आदि भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए लोगों को विभिन्न विभागों से एनओसी लेनी होती है. इसमें नजूल, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, सीलिंग, अर्जन, लैंड यूज की एनओसी प्राधिकरण के अनुभागों से जारी होती है. इसके अलावा सम्बंधित तहसील व जलकल विभाग की एनओसी की जरूरत पड़ती है.

पहले की व्यवस्था के तहत जब भी कोई एलडीए में नक्शा पास कराने के लिए आवेदन करता था तो उसे सम्बंधित विभागों की एनओसी जमा कराने के लिए पत्र जारी कर दिया जाता था. जिसके बाद आवेदक को एनओसी हासिल करने के लिए विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे. इसमें सामान्यतः तीन से चार महीने लग जाते थे और लोगों को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ता था.

उन्होंने बताया, अब ऐसा अब नहीं होगा और उनको आसानी से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से अब आसानी से लोग किसी भी जमीन का लैंडयूज जान सकेंगे. जिसके चलते भविष्य में उनका नक्शा पास करने में किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें : यूपी में 14 सीनियर IAS अफसरों के ट्रांसफर, CS की जिम्मेदारियों को किया गया कम, संजय प्रसाद से ये विभाग वापस लिया गया

For All Latest Updates

TAGGED:

LUCKNOW NEWSLDA HOUSE MAP PASSEDHOUSE MAP PASSED IN LUCKNOWलखनऊ में मकान का नक्शा पासLUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.