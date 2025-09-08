ETV Bharat / state

हरियाणा में अपराध करके बच निकलना अब मुमकिन नहीं, अपराधियों के फिंगरप्रिंट और डीएनए के बाद अब रेटिना भी होगा स्कैन

हरियाणा में अपराध पर शिकंजा कसने के लिए अपराधियों की जानकारी के साथ उसके शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित डेटा बैंक बनेगा.

Haryana DG Prisons Alok Kumar Rai
आलोक कुमार राय, महानिदेशक कारागार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 8, 2025

पंचकूला: हरियाणा प्रदेश में अब अपराधियों का वारदातों को अंजाम देकर बच पाना मुमकिन नहीं होगा. क्योंकि देश में जहां पहले फिंगरप्रिंट और डीएनए के आधार पर अनेकों आपराधिक मामले सुलझाए गए हैं. वहीं इस प्रणाली में अब अपराधियों की एक विशेष पहचान (यूनिक आइडेंटिफिकेशन), मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट भी शामिल की जा रही है. इस कलेक्शन यूनिट में अपराधियों के डीएनए और फिंगरप्रिंट के अलावा अब उनका रेटिना भी स्कैन किया जाएगा. यह जानकारी सोमवार को महानिदेशक कारागार, (हरियाणा) आलोक कुमार राय ने दी.

सभी 20 जिलों में स्थापित होंगे एमसीयू: महानिदेशक कारागार, आलोक कुमार राय ने बताया कि "जेल में बंद अपराधियों की पहचान को पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ाकर उन पर नजर रखना, ट्रैकिंग के लिए और अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली की ओर अग्रसर होते हुए जल्द ही प्रदेश की 20 जिलों में मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट (एमसीयू) और फिंगर एंड्रॉयड डिवाइस (एफईडी) स्थापित किए जाएंगे. एमसीयू में दोषी और गिरफ्तार लोगों से बायोमेट्रिक और जैविक डाटा, जिसमें उंगलियों के निशान, चेहरे की विशेषताएं, डीएनए नमूने और रेटिना स्कैन शामिल हैं. दंड प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम 2022 के तहत कार्यान्वित एमसीयू अपराधियों की पहचान के लिए उन पर नजर रखने और उनका पता लगाने के लिए एक व्यापक डाटाबेस तैयार करता है, जो ट्रैकिंग की क्षमता को बढ़ाता है."

हरियाणा के महानिदेशक कारागार आलोक कुमार राय से ईटीवी की खास बातचीत (Etv Bharat)

सीसीटीवी में कैद होने पर गिरफ्तारी: महानिदेशक कारागार, आलोक कुमार राय ने बताया कि "हरियाणा में अपराध करने के बाद यदि अपराधी देश में कहीं भी सीसीटीवी कैमरों में कैद होता है तो मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट में उसके पहले कभी दर्ज हुए यूनिक आइडेंटिफिकेशन रेटिना स्कैन की मदद से आसानी से उसकी पहचान पता लगाई जा सकेगी. रेटिना स्कैन तकनीक के शामिल होने के बाद से अब प्रदेश में जो कोई अपराधी गिरफ्तार होंगे, उनके फिंगरप्रिंट और डीएनए के अलावा उनका रेटिना भी स्कैन किया जाएगा."

स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास होगा डाटा: डीजी जेल ने कहा कि "अपराधियों की पहचान के लिए अधिक उन्नत, प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली संबंधी यह पूरा डाटा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास रहेगा, जो इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अधिनियम और इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के साथ साझा करेगा. डीजी जेल ने बताया कि इस प्रणाली से जुटाई गई जानकारी को 75 वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है. नतीजतन आपराधिक वारदातों में शामिल अपराधी कभी भी अपना रूप बदलकर कानून से बच नहीं सकेगा."

नैफिस में अपलोड होगा डाटा: डीजी जेल, आलोक कुमार राय ने बताया कि "यह समूचा डाटा नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट्स इनफॉरमेशन सिस्टम नैफिस में अपलोड होगा. नैफिस में देश भर के अपराधियों, बंदियों समेत अन्य संदिग्धों का डाटा फीड किया जाता है." उन्होंने बताया कि "यह व्यवस्था अपराधियों एवं संदिग्ध का यूनिक डाटा विस्तृत विवरण के साथ उपलब्ध होने एवं लंबे समय तक दीर्घकालिक संग्रहित रखने से आपराधिक न्याय प्रक्रिया में उनकी पहचान और गतिविधियों की ट्रैकिंग करने में विशेष रूप से प्रभावी रहेगी."

