ETV Bharat / state

किसान के नाम पर फर्जी फर्म, 143 करोड़ का आयकर नोटिस मिला तो उड़ गए होश - IT SENT NOTICE TO FARMER

किसान को आयकर विभाग ने थमाया 143 करोड़ का नोटिस ( ETV Bharat Ajmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 8, 2025 at 12:12 PM IST 2 Min Read

अजमेर : जिले के सरवाड़ तहसील में केरिया कला के साधारण किसान को आयकर विभाग ने 143 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया. नोटिस मिलने के बाद किसान के होश उड़ गए. पीड़ित किसान रामराज चौधरी ने अजमेर एसपी वंदिता राणा से न्याय की गुहार लगाई है. एसपी ने साइबर सेल थाना में सीओ को मामले में जांच के निर्देश दिए हैं. वहीं, साइबर थाना के सीओ हनुमान सिंह ने बताया कि फिलहाल परिवाद थाने में नहीं आया है. परिवादी ने ना ही सीधा संपर्क किया है. परिवाद आने पर हर पहलू पर जांच की जाएगी. पीड़ित ने सुनाई पीड़ा : पीड़ित किसान रामराज चौधरी ने बताया कि 3 अप्रैल को आयकर विभाग की ओर से उसे नोटिस मिला है. इसके अनुसार उसके पैन कार्ड का किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुरुपयोग कर मुंबई में कोटक महिंद्रा बैंक में उसके नाम से 4 वर्ष पहले खाता खुलवा दिया. नित्या एजी नाम से किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्म खोलकर वर्ष 2020-21 में 143 करोड़ रुपए की लेन देन की. इसके बारे में इन 4 सालों में किसान को कोई जानकारी नहीं है. अब नोटिस मिलने के बाद जब पीड़ित अजमेर आयकर विभाग के कार्यालय में गया तो विभाग में पता करने पर पता चला कि उसके नाम से फर्जी फर्म खोलकर बैंक में अकाउंट खोला गया. इसमें अवैध तरीके से पैन कार्ड का दुरुपयोग करते हुए 143 करोड़ रुपए की लेन देन की गई. पीड़ित किसान रामराज चौधरी (ETV Bharat Ajmer)