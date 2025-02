ETV Bharat / state

लखनऊ प्राधिकरण ने बनाई IT CITY की प्लानिंग; टेंडर जारी हुआ, सुल्तानपुर रोड पर बसेगा नया शहर - IT CITY LUCKNOW

लखनऊ: सुल्तानपुर रोड पर IT CITY का विकास करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को सहयोगी विकासकर्ता की तलाश है. इस IT CITY को विकसित करने के लिए LDA ने टेंडर जारी किया है, जिसकी अंतिम डेट 5 मार्च है. अप्रैल तक डेवलपर की खोज पूरी हो जाएगी, जिसके बाद IT CITY का डेवलपमेंट भी चालू कर दिया जाएगा. प्राधिकरण ने पहले ही IT CITY के निर्माण को लेकर सुल्तानपुर रोड पर 6 गांवों में जमीन की खरीद पर रोक लगाई है. माना जा रहा है कि दो साल में IT CITY विकसित कर दी जाएगी.



लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि IT CITY के निर्माण के लिए हम तकनीकी सहयोगी के तौर पर को डेवलपर के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आमंत्रित कर चुके हैं. हमारी आवश्यकताओं के आधार पर जो योग्य कंपनी सामने आएगी उसको चुना जाएगा. योजना के लिए भू-स्वामियों से आम सहमति बनाकर जमीन की खरीद की जानी है.



360 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया: IT CITY को 360 एकड़ में इस तरह विकसित किया जाएगा, जिससे अधिकतम निजी निवेश आकर्षित हो. इसके लिए योजना में 360 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया व व्यावसायिक गतिविधि के लिए 64 एकड़ क्षेत्रफल आरक्षित किया गया है. साथ ही लगभग 15 एकड़ क्षेत्रफल में फैली वाटर बाॅडी योजना की पहचान बनेगी. यहां कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से जुड़े संस्थानों के लिए अतिरिक्त प्लाटों की व्यवस्था होगी. HCL जैसी बड़ी कंपनियां इसके आसपास पहले से आ चुकी हैं.



इन गांव में लगी खरीद फरोख्त पर रोक: लखनऊ में IT CITY के निर्माण के लिए गोमती नगर विस्तार के आधा दर्जन गावों में जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगी है. यहां जमीन का अधिग्रहण शुरू किया गया. इसके बावजूद कुछ प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर यहां जमीन की खरीद-फरोख्त में लगे हुए हैं. सूचना बोर्ड लगाकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जमीन की बिक्री और खरीद पर रोक की जानकारी दी है.

IT CITY योजना के तहत ग्राम रकीबाबाद, सोनई कजेहरा, भटवारा, मोहारीखुर्द, सिकन्दरपुर अमोलिया बक्कास, पहाड़नगर टिकरिया, सिद्धपुरा, परेहटा व खुजौली तहसील, मोहनलालगंज की भूमि अर्जन (जमीन की व्यवस्था, अधिग्रहण) की कार्रवाई की जा रही है. ग्राम रकीबाबाद के खसरा संख्या-1 से 492 तक, ग्राम सोनई कंजेहरा के खसरा सख्या-144 से 1085 तक, ग्राम भटवारा के खसरा सख्या-379 से 477 तक, ग्राम मोहारीखुर्द के खसरा सरुया-1 से 497 तक, ग्राम सिकन्दरपुर अमोलिचा के खसरा संख्या- 11 से 621 तक, ग्राम बक्कास के खसरा संख्या-2938 से 3094 तक, ग्राम पहाड नगर टिकरिया के खसरा संख्या-3 से 619 तक ग्राम-परेहटा के खसरा संख्या-165 से 1464 तक, ग्राम सिद्धपुरा के खसरा संख्या-2 से 775 तक व ग्राम खुजीली के खसरा संख्या-320 से 324 तक पर कोई ले-आउट/मानचित्र स्वीकृत नहीं होगा. इसलिए उनकी खरीद-फरोख्त अवैध होगी.