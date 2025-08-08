Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

रक्षाबंधन 2025 : भाई से पहले पेड़-पौधों को राखी बांधती हैं बहनें, सीकर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का अनूठा तरीका - RAKSHABANDHAN 2025

पेड़-पौधे हमें सुरक्षा देते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी हैं कि इनका सरंक्षण करें, इसी मंशा से अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन मनाती हैं बेटियां.

Women tying Rakhi to plants in Smriti Van of Sikar
सीकर के स्मृति वन में पौधों को राखी बांधती महिलाएं (ETV Bharat Sikar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2025 at 11:39 AM IST

2 Min Read

सीकर: जिले में महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के अनूठे प्रयास कर रही हैं. यहां पेड़ों को भाई मानकर राखी बांध जा रही है और खाद एवं पानी रूपी मिठाइयां खिलाई जा रही है. बेबी प्लांट के नाम से मशहूर डॉ. अभिलाषा रणवां और उनकी टीम करीब एक दशक से पेड़-पौधों के साथ रक्षाबंधन मना रही हैं. ऐसा पर्यावरण जागरूकता के लिए कर रही हैं. इस बार भी उन्होंने अपने भाई को राखी बांधने से पहले सीकर के स्मृति वन में पेड़-पौधों को राखी बांधी. राजस्थानी वेशभूषा में सज धज कर अभिलाषा की टीम स्मृ​ति वन पहुंची व पौधों को रक्षा सूत्र बांधे.

डॉ. अभिलाषा रणवां ने बताया कि वे 2011 से पिता की स्मृति में पौधे लगा रही हैं. अब तक वे और उनकी टीम राज्य भर में 5 लाख से अधिक पौधे लगा चुकी. इनमें साढे तीन लाख पौधे अब पेड़ बना चुके. हम इस संकल्प के साथ पौधे लगाते हैं कि वह पेड़ बनना चाहिए. उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है. इसीलिए उनकी सुरक्षा के संकल्प के लिए हर रक्षाबंधन का त्योहार हम इन पेड़ पौधों के साथ मनाते हैं.

सीकर में रक्षाबंधन पर अनोखी पहल (वीडियो ईटीवी भारत सीकर)

पढ़ें:रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल से बनी राखियां, PM तक पहुंचेगी स्वच्छता योद्धाओं की कला - ECO FRIENDLY RAKHI

भाई से पहले पेड़ को राखी: अभिलाषा ने बताया कि रक्षाबंधन भाई-बहन के एक-दूसरे का ख्याल रखने की पवित्र भावना का प्रतीक है. हमारा उद्देश्य लोगों को पर्यावरण से जोड़ना है ताकि वे इसके संरक्षण को प्रेरित हों. मैं और मेरी टीम भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले खुद के लगाए पेड़ पौधों के तनों और टहनियों के राखी बांधते हैं. पेड़ हमारे जीवन की सुरक्षा देते हैं. हमारा दायित्व है कि हम सब भी इनकी सुरक्षा करें.

टीम की सदस्य ममता चौधरी ने बताया कि रक्षाबंधन पर भाई-बहन को एक दूसरे को पौधा गिफ्ट करना चाहिए. रक्षाबंधन पर लगाया यह पौधा दोनों भाई-बहन के लिए हमेशा प्रेम का प्रतीक बन जाएगा. इसे देखेंगे तो उन्हें एक दूसरे की याद आएगी. पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए घर में होने वाले अन्य कार्यक्रमों में भी ग्रीन गोल्ड यानी मेहमानों को पेड़ पौधे गिफ्ट देने चाहिए.

सीकर: जिले में महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के अनूठे प्रयास कर रही हैं. यहां पेड़ों को भाई मानकर राखी बांध जा रही है और खाद एवं पानी रूपी मिठाइयां खिलाई जा रही है. बेबी प्लांट के नाम से मशहूर डॉ. अभिलाषा रणवां और उनकी टीम करीब एक दशक से पेड़-पौधों के साथ रक्षाबंधन मना रही हैं. ऐसा पर्यावरण जागरूकता के लिए कर रही हैं. इस बार भी उन्होंने अपने भाई को राखी बांधने से पहले सीकर के स्मृति वन में पेड़-पौधों को राखी बांधी. राजस्थानी वेशभूषा में सज धज कर अभिलाषा की टीम स्मृ​ति वन पहुंची व पौधों को रक्षा सूत्र बांधे.

डॉ. अभिलाषा रणवां ने बताया कि वे 2011 से पिता की स्मृति में पौधे लगा रही हैं. अब तक वे और उनकी टीम राज्य भर में 5 लाख से अधिक पौधे लगा चुकी. इनमें साढे तीन लाख पौधे अब पेड़ बना चुके. हम इस संकल्प के साथ पौधे लगाते हैं कि वह पेड़ बनना चाहिए. उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है. इसीलिए उनकी सुरक्षा के संकल्प के लिए हर रक्षाबंधन का त्योहार हम इन पेड़ पौधों के साथ मनाते हैं.

सीकर में रक्षाबंधन पर अनोखी पहल (वीडियो ईटीवी भारत सीकर)

पढ़ें:रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल से बनी राखियां, PM तक पहुंचेगी स्वच्छता योद्धाओं की कला - ECO FRIENDLY RAKHI

भाई से पहले पेड़ को राखी: अभिलाषा ने बताया कि रक्षाबंधन भाई-बहन के एक-दूसरे का ख्याल रखने की पवित्र भावना का प्रतीक है. हमारा उद्देश्य लोगों को पर्यावरण से जोड़ना है ताकि वे इसके संरक्षण को प्रेरित हों. मैं और मेरी टीम भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले खुद के लगाए पेड़ पौधों के तनों और टहनियों के राखी बांधते हैं. पेड़ हमारे जीवन की सुरक्षा देते हैं. हमारा दायित्व है कि हम सब भी इनकी सुरक्षा करें.

टीम की सदस्य ममता चौधरी ने बताया कि रक्षाबंधन पर भाई-बहन को एक दूसरे को पौधा गिफ्ट करना चाहिए. रक्षाबंधन पर लगाया यह पौधा दोनों भाई-बहन के लिए हमेशा प्रेम का प्रतीक बन जाएगा. इसे देखेंगे तो उन्हें एक दूसरे की याद आएगी. पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए घर में होने वाले अन्य कार्यक्रमों में भी ग्रीन गोल्ड यानी मेहमानों को पेड़ पौधे गिफ्ट देने चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

BABY PLANT ABHILASHA RANWANMESSAGE OF ENVIRONMENTAL AWARENESSRAKSHA BANDHAN RITUALS 2025राखी के जरिए जागरूकताRAKSHABANDHAN 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मानसून सत्र : 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से! इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे

Ground Report : पाठशाला की दीवारें दरकने लगीं, सरकारी स्कूल को घोषित किया गया 'जीवन के लिए असुरक्षित'

रक्षाबंधन पर रेलवे की विशेष तैयारी, यात्री भार को देखते हुए चलाई स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.