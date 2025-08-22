रांची: झारखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल आबादी का करीब 12 प्रतिशत है. राज्य की 14 लोकसभा सीटों में पलामू की एक सीट एससी के लिए रिजर्व है. इसी तरह विधानसभा की 81 सीटों में से 9 सीट एससी के लिए आरक्षित हैं. वर्तमान सरकार में कांग्रेस कोटे से राधाकृष्ण किशोर एकमात्र मंत्री हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं.

इसके बावजूद एससी समाज के लोग, अपने आयोग गठन के लिए जूझ रहे हैं. हैरानी इस बात की है कि सदन में मंत्री के आश्वासन के बावजूद बात आगे नहीं बढ़ रही है. मानसून सत्र में फिर से सवाल उठने की संभावना के बीच विभाग ने पहले से जवाब तैयार कर लिया है.

SC आयोग के गठन के लिए आया था ध्यानाकर्षण

इसी साल 22 मार्च को बजट सत्र के दौरान एससी के लिए रिजर्व जमुआ की बीजेपी विधायक मंजू कुमारी ने ध्यानाकर्षण के दौरान इस सवाल को उठाया था. उनका कहना था कि तत्कालीन रघुवर सरकार ने 29 अक्टूबर 2018 को राज्य आयोग अधिनियम, 2018 को अधिसूचित किया था. इसी आधार पर साल 2019 में राज्य में एससी कमीशन कार्यरत था, 10 अप्रैल 2021 को एससी आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया था. लेकिन वर्षों बाद भी राज्य सरकार एससी आयोग का गठन नहीं कर रही है.

झारखंड विधानसभा में बोलते मंजू कुमारी और चमरा लिंडा (Etv Bharat)

SC आयोग के गठन की जरुरत क्यों?

उनकी दलील थी कि झारखंड में एससी की 22 उपजातियां हैं. इनकी आबादी 39 लाख 85 हजार है. एससी आयोग से संरक्षण मिलने में सहयोग होता. आज भी अनुसूचित जातियां, शैक्षणिक पिछड़ापन, भूमि का अभाव समेत मूलभूत समस्याओं से जूझ रही हैं. उन्होंने पूछा था कि आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयम कब तक सरकार करेगी.

मंत्री चमरा लिंडा ने एक माह में नियमावली का किया था वादा

सदन में मंत्री चमरा लिंडा ने वादा किया था कि एक माह के भीतर आयोग की नियमावली बन जाएगी. उन्होंने यहां तक कहा था कि आयोग के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चयन होना है. उसके लिए उन्होंने विधायक मंजू कुमारी से राय भी मांगी थी. उन्होंने कहा था कि पिछली बार आयोग का गठन तो हुआ था और अध्यक्ष भी थे लेकिन नियमावली नहीं बनी थी. लेकिन इस बार विधि विभाग का अनुमोदन मिल चुका है. कार्मिक और वित्त विभाग से अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है.

कहां तक पहुंचा है नियमावली का मामला

लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद वादा पूरा नहीं हुआ है. अलबत्ता, मानसून सत्र सामने आते ही विभाग की ओर से विधानसभा सचिवालय को बता दिया गया है कि मामला प्रक्रियाधीन है. अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग नियमावली, 2025 के प्रारुप और मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए अलग-अलग विभागों से सहमति मांगी गई है. यह कहते हुए 25 जुलाई 2025 को पत्रांक संख्या - 2583 जारी कर दिया गया है.

लेकिन अब सवाल है कि सदन में दिए गये मंत्रियों के आश्वासन को अमलीजामा क्यों नहीं पहनाया जाता है? मंत्री चमरा लिंडा ने एक माह में नियमावली तैयार करने का आश्वासन दिया था. लेकिन पांच माह गुजरने के बाद भी, विभागों से प्रस्ताव पर सहमति मांगने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है. इसका खामियाजा एससी समाज के लोग भुगत रहे हैं.

