"देर रात तक खुली रहती हैं शराब की दुकानें" दिल्ली विधानसभा में उठा मुद्दा, जानें क्या बोले विधायक - DELHI ASSEMBLY MONSOON SESSION 2025

विधायक संजय गोयल ने कहा कि ठेकों के पास लोगों की भीड़ होती है, जिससे क्षेत्र में अपराध और अव्यवस्था बढ़ती है.

विधानसभा में उठा शराब के ठेकों के समय का मुद्दा
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2025 at 8:36 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 4 अगस्त से शुरू होकर 8 अगस्त तक चला. इस दौरान विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में उठाया. इन्हीं में शराब के ठेकों के समय का मुद्दा शाहदरा के विधायक संजय गोयल ने उठाया. उन्होंने प्रस्ताव रखा कि राजधानी में शराब के ठेके सुबह 10 बजे से केवल शाम 6 बजे तक ही खुलें. वर्तमान में इनका समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक है, यानी प्रस्ताव के अनुसार ठेके चार घंटे पहले बंद हों.

संजय गोयल ने कहा कि पहले दिल्ली की जनसंख्या कम थी, लेकिन अब यह करीब ढाई करोड़ से अधिक हो चुकी है. बढ़ती आबादी के कारण सड़कों पर ट्रैफिक में इजाफा हुआ है और जहां शराब के ठेके स्थित हैं, वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है. ठेकों के पास खाने-पीने की रेहड़ियां भी लग जाती हैं, जहां वहीं शराब भी पीते हैं. इससे क्षेत्र में अपराध और अव्यवस्था बढ़ती है.

उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने शराब के ठेकों के संचालन को लेकर कोई सख्त नियम नहीं बनाए, जिसके चलते कई ठेके रिहायशी इलाकों में खुल गए. शाम 6 बजे के बाद ठेकों के आसपास का माहौल स्थानीय महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षित हो जाता है. यह समय महिलाओं के टहलने और पुरुषों के काम से लौटने का होता है, ऐसे में गाड़ियों की भीड़ और अशांत वातावरण लोगों की शांति भंग करता है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मांग ठेके बंद करने की नहीं है, बल्कि समय में बदलाव करने की है, ताकि अपराध और अव्यवस्था पर अंकुश लगे. उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि शाहदरा में कुल 17 शराब के ठेके हैं, जिनमें से 8 तो डेढ़ किलोमीटर के दायरे में ही आते हैं.

उन्होंने खास तौर पर बिहारी कॉलोनी का जिक्र करते हुए कहा कि वहां शुरुआत में ही शराब का ठेका है, जिससे गुजरने वाले बच्चों के मन में ठेके के बाहर लगी लंबी कतारें और भीड़ देखकर गलत जिज्ञासा पैदा होती है. विधायक ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि समाज में सही माहौल बनाने के लिए समय-सीमा में बदलाव जरूरी है.

