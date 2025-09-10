ETV Bharat / state

इजरायली पर्यटकों का धार्मिक स्थल बेद खबाद 17 सितंबर को खुलेगा

अजमेर: संवेदनशील धार्मिक स्थलों में शुमार पुष्कर में इजरायली पर्यटकों का धार्मिक स्थल बेदखबाद 17 सितंबर से खुलने जा रहा है. इसके साथ ही पुष्कर में इजरायली पर्यटकों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी. बता दें कि वर्ष में 8 माह ही बेद खबाद खुलता है और 4 माह बंद रहता है. जानिए पुष्कर का बेद खबाद क्यों है संवेदनशील जगहों में शामिल. इजरायल और फिलिस्तीन युद्ध थम नहीं रहा है. दोनों मुल्कों में अशांति है. इजरायल के साथ भारत के हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं. यही वजह है कि भारत में आने वाले विदेशी सैलानियों में सबसे अधिक संख्या इजरायल से आने वाले सैलानियों की होती है. खासकर पुष्कर इजरायली सैलानियों की पसंदीदा जगह है. वर्षों से पुष्कर आ रहे इजरायली सैलानियों का यहां व्यापारिक संबंध ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारियां भी हो गई हैं. इजरायलियों ने पुष्कर में अपना धार्मिक स्थल भी स्थापित कर लिया, जिसको बेद खबाद के नाम से जाना जाता है. बेद खबाद वर्ष में 8 माह खुलता है. भीषण गर्मी शुरू होते ही बेद खबाद बंद कर इजरायली धर्मगुरु अपने परिवार सहित वापस अपने मुल्क लौट जाते हैं. पढ़ें : पुष्कर में इजरायली धार्मिक स्थल 'बेद खबाद' चार माह के लिए बंद, धर्मगुरु परिवार संग लौटे वतन 17 सितंबर को परिवार संग आएंगे धर्मगुरु: बेद खबाद के मैनेजर हनुमान बाकोलिया ने बताया कि इस बार बेद खबाद 17 सितंबर को खुलने जा रहा है. धर्मगुरु शिमशोन गोल्डस्टीन और उनकी पत्नी जलदा गोल्डस्टिन अपने बच्चों के साथ 17 सितंबर को पुष्कर बेद खबाद पहुंचेंगे. इसके साथ ही इजरायली पर्यटकों का पुष्कर आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा.