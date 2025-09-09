ETV Bharat / state

इजराइल की आयुर्वेद डॉक्टर बोलीं- 'शिलाजीत बेहद फायदेमंद, मांसपेशियों के दर्द, मानसिक स्वास्थ्य में लाभकारी'

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. के रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि हम चाहते हैं, यहां पर आधिक से अधिक विद्यार्थी पढ़कर डिग्री प्राप्त करें.

आयुष विश्वविद्यालय गुरु गोरखनाथ में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार.
आयुष विश्वविद्यालय गुरु गोरखनाथ में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 7:25 AM IST

4 Min Read
गोरखपुर: 'शिलाजीत केवल लेकर पौरुष शक्ति बढ़ाने का ही काम नहीं करता, बल्कि यह मांसपेशियों के दर्द, जोड़ो के दर्द और दांत के दर्द में भी बेहद लाभदायक है. मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने में फायदेमंद है' सोमवार को यह बातें इजराइल की आयुर्वेद डॉक्टर अनत रान लेविन ने गोरखपुर में कहीं. उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय गुरु गोरखनाथ में चल रहे दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार के दौरान लेविन ने नेपाल, श्रीलंका और भारत के हजारों आयुर्वेदाचार्यों को संबोधित किया.

आयुर्वेद की महिला डॉक्टर और शोधकर्ता अनत रान लेविन ने कहा कि भारत में अभी लोग शिलाजीत के उपयोग को लेकर तरह-तरह की बातें करते हैं. वहीं, आयुर्वेद में शिलाजीत काफी महत्वपूर्ण है. पूरी दुनिया को भारत ने आयुर्वेद की राह दिखाई है. भारत ही इसे आगे भी ले जाएगा. यहां पर शोध के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया जा रहा है.

इजराइल की आयुर्वेद डॉक्टर. (Video Credit: ETV Bharat)

शिलाजीत पर किया शोध: उन्होंने इजराइल में शिलाजीत पर शोध किया है, जिसका परिणाम भी बताया. उन्होंने कहा कि पायरिया और संवेदनशीलता को दूर करने में शिलाजीत अत्यंत लाभकारी है. इसका प्रयोग जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द भी किया जाता है. मानसिक स्वास्थ्य में शिलाजीत लाभकारी है. पहाड़ों में मिलने वाले इस दुर्लभ तत्व में कई पोषक गुण मौजूद हैं, लेकिन भ्रांतियों के कारण लोग इसके प्रयोग से बचते हैं.

महिलाओं की बीमारियों पर चर्चा: सेमिनार में आयुर्वेद कालेज लखनऊ की डा. शशि शर्मा ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि गलत खानपान और असंतुलित जीवनशैली के कारण महिलाओं में हार्मोनल गड़बड़ी बढ़ रही है. फास्ट फूड और पैकिंग वाले खाद्य पदार्थ पीरियड की अनियमितता, ओवरी में सिस्ट और मोटापा जैसी समस्याओं को जन्म देते हैं. उन्होंने महिलाओं को घर का बना भोजन खाने और बटरफ्लाई जैसी साधारण एक्सरसाइज करने की सलाह दी, इससे पीरियड के दर्द से राहत मिलती है.

दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार.
दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार. (Photo Credit: ETV Bharat)

आयुष राज्यमंत्री ने किया उद्घाटन: दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन यूपी सरकार के आयुष राज्यमंत्री दयाशंकर दयालु ने किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से 2014 के बाद आयुष को नई ऊंचाई मिल रही है. आज जिन छात्रों का नंबर कम आता है, वह मजबूरी में बीएएमएस की ओर जाते हैं.

आने वाला दिन ऐसा होगा जब मेडिकल छात्र शौक से आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ पढ़ना चाहेंगे. आयुष राज्यमंत्री ने कहा कि यूनानी का राष्ट्रीय संस्थान गाजियाबाद में स्थापित हुआ है. जामनगर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला गया है. दुनिया के विशेषज्ञ भारत को चुन रहे हैं. महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय से 99 कालेज संबद्ध हैं. इसका उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में किया है.

शोध को मिलेगा बढ़ावा: विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. के रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि हम चाहते हैं, यहां पर आधिक से अधिक विद्यार्थी पढ़कर डिग्री प्राप्त करें. शोध के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करें. यहां छात्रों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. साथ ही आयुर्वेद, होम्योपैथिक यूनानी, सोवा रिग्पा, सिद्धा से संबंधित सभी प्रकार की उच्च डिग्रियां भी दी जाएंगी.

इस अंतरराष्ट्रीय सेमिनार के दौरान किडनी, फेफड़े, हड्डी, हृदय और आमाशय संबंधी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेष दवाओं का प्रदर्शन किया गया था. कुलपति प्रो. के रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रयास से यह विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय बनेगा. यहां पर मरीजों को और बेहतर इलाज के साथ सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है.

