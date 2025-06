ETV Bharat / state

जॉर्जिया में फंसा कवि गोपालदास नीरज के बेटे का परिवार, ईरान के हमले के बाद एयरस्पेस बंद, वीडियो जारी कर लगाई गुहार - ISRAEL IRAN WAR IRAN

शशांक प्रभाकर नीरज ( Photo Credit; Shashank Prabhakar Neeraj )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 24, 2025 at 10:49 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 11:51 AM IST 3 Min Read

आगरा: जॉर्जिया में मशहूर कवि गोपालदास नीरज के बेटे शशांक प्रभाकर नीरज का परिवार फंस गया है. इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में परमाणु ठिकानों पर निशाना बनाए जाने के बाद ईरान ने सोमवार देर रात खाड़ी देशों में कई हमले किए. इसमें कतर भी शामिल है. जिसके बाद एयरस्पेस बंद कर दिया गया है. इसका असर हवाई उड़ानों पर पड़ा है. जिसके चलते ही आगरा के बल्केश्वर निवासी शशांक प्रभाकर नीरज और उनका परिवार परिवार जॉर्जिया में फंस गया है. शशांक नीरज ने सोमवार देर रात जॉर्जिया से वीडियो जारी कर उड़ानें रद्द होने और परिवार के जॉर्जिया में फंसने की जानकारी दी है. जिससे अब उनके परिजन, परिचित और रिश्तेदार भी चिंतित हैं. शशांक प्रभाकर नीरज (Video Credit; ETV BHARAT) वीडियो जारी कर ये कहा: शशांक नीरज ने जारी वीडियो में कहा है, मैं यहां कल आया था. मेरी फ्लाइट थी. जो फ्लाइट कैंसिल हो गई है. मैंने कंपनी से फ्लाइट कैंसिल होने पर कंपनशेसन मांगा तो उन्होंने उसे देने से इनकार कर दिया. जबकि, मैंने फ्लाइट इंश्योरेंस भी करा रखा था. इस पर कंपनी ने कहा कि हम इस सिचुयेशन में कोई कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता है. मैंने जैसे-तैसे रुपये जमा करके अगली फ्लाइट की टिकट बुक की. वो भी नहीं जा रही है.

एयरपोर्ट पर फंसे हैं भारतीय : शशांक प्रभाकर नीरज ने बताया कि इंजीनियर बेटे असीम शिखर और एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही बेटी विदुषी नीरज के साथ घूमने के लिए 16 जून को जाॅर्जिया पहुंचे थे. 22 जून को जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी से भारत लाैटना था. इसके लिए एअर अरेबिया की फ्लाइट ली थी. मगर, फ्लाइट कैंसिल हो गई है. हमें बताया गया कि 30 जून तक फ्लाइट निरस्त है. इसके बाद 23 जून की शाम 7:40 बजे की इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से जाने के लिए तीन टिकट कराईं. शाम को इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में बैठ गए. तब फ्लाइट में करीब 140 भारतीय थी थे. मगर, तभी कहा कि फ्लाइट अब नहीं जाएगी. बताया गया कि फ्लाइट को कतर के दोहा होकर दिल्ली जाना था. दोहा में कुछ हुआ है. जिसकी वजह से फ्लाइट नहीं जाएगी. पहले एक घंटे और बाद में फ्लाइट निरस्त कर दी. जिस पर जाॅजिया में फ्लाइट से यात्रियों को उतार दिया गया. तभी से सभी भारतीय एयरपोर्ट पर फंसे हैं. खाने के कूपन दिए और कोई व्यवस्था नहीं : शशांक प्रभाकर नीरज का कहना है कि जार्जियां में जो भारतीय फंसे हैं, उनमें से किसी को दिल्ली तो किसी को मुंबई या अन्य शहर में जाना है. अभी विमानन कंपनी भी यात्रियों को कोई जानकारी नहीं दे पा रही हैं. एयरपोर्ट पर हालात खराब हैं. यहां पर रात में सोने की भी व्यवस्था नहीं है. हमें सभी को खाने के कूपन दिए गए थे. अब पता नहीं, कब यहां से फ्लाइट मिलेगी. क्योंकि, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद एयरस्पेस बंद कर दिया गया. मैं तो यहां पर समर वैकेशन मनाने के लिए आया था. यहां पर फंस गया हूं. समर वैकेशन अब नरक बन गई हैं. आप सब से यही गुजारिश है कि हमारे भारत लौटने की दुआ करें. यह भी पढ़ें: ईरान से 90 भारतीयों का जत्था प्रयागराज पहुंचा; वतन वापसी करने वाले बोले- जिंदा लौटेंगे यह सोचा नहीं था, थैंक्यू मोदी जी

आगरा: जॉर्जिया में मशहूर कवि गोपालदास नीरज के बेटे शशांक प्रभाकर नीरज का परिवार फंस गया है. इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में परमाणु ठिकानों पर निशाना बनाए जाने के बाद ईरान ने सोमवार देर रात खाड़ी देशों में कई हमले किए. इसमें कतर भी शामिल है. जिसके बाद एयरस्पेस बंद कर दिया गया है. इसका असर हवाई उड़ानों पर पड़ा है. जिसके चलते ही आगरा के बल्केश्वर निवासी शशांक प्रभाकर नीरज और उनका परिवार परिवार जॉर्जिया में फंस गया है. शशांक नीरज ने सोमवार देर रात जॉर्जिया से वीडियो जारी कर उड़ानें रद्द होने और परिवार के जॉर्जिया में फंसने की जानकारी दी है. जिससे अब उनके परिजन, परिचित और रिश्तेदार भी चिंतित हैं. शशांक प्रभाकर नीरज (Video Credit; ETV BHARAT) वीडियो जारी कर ये कहा: शशांक नीरज ने जारी वीडियो में कहा है, मैं यहां कल आया था. मेरी फ्लाइट थी. जो फ्लाइट कैंसिल हो गई है. मैंने कंपनी से फ्लाइट कैंसिल होने पर कंपनशेसन मांगा तो उन्होंने उसे देने से इनकार कर दिया. जबकि, मैंने फ्लाइट इंश्योरेंस भी करा रखा था. इस पर कंपनी ने कहा कि हम इस सिचुयेशन में कोई कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता है. मैंने जैसे-तैसे रुपये जमा करके अगली फ्लाइट की टिकट बुक की. वो भी नहीं जा रही है. एयरपोर्ट पर फंसे हैं भारतीय : शशांक प्रभाकर नीरज ने बताया कि इंजीनियर बेटे असीम शिखर और एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही बेटी विदुषी नीरज के साथ घूमने के लिए 16 जून को जाॅर्जिया पहुंचे थे. 22 जून को जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी से भारत लाैटना था. इसके लिए एअर अरेबिया की फ्लाइट ली थी. मगर, फ्लाइट कैंसिल हो गई है. हमें बताया गया कि 30 जून तक फ्लाइट निरस्त है. इसके बाद 23 जून की शाम 7:40 बजे की इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से जाने के लिए तीन टिकट कराईं. शाम को इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में बैठ गए. तब फ्लाइट में करीब 140 भारतीय थी थे. मगर, तभी कहा कि फ्लाइट अब नहीं जाएगी. बताया गया कि फ्लाइट को कतर के दोहा होकर दिल्ली जाना था. दोहा में कुछ हुआ है. जिसकी वजह से फ्लाइट नहीं जाएगी. पहले एक घंटे और बाद में फ्लाइट निरस्त कर दी. जिस पर जाॅजिया में फ्लाइट से यात्रियों को उतार दिया गया. तभी से सभी भारतीय एयरपोर्ट पर फंसे हैं. खाने के कूपन दिए और कोई व्यवस्था नहीं : शशांक प्रभाकर नीरज का कहना है कि जार्जियां में जो भारतीय फंसे हैं, उनमें से किसी को दिल्ली तो किसी को मुंबई या अन्य शहर में जाना है. अभी विमानन कंपनी भी यात्रियों को कोई जानकारी नहीं दे पा रही हैं. एयरपोर्ट पर हालात खराब हैं. यहां पर रात में सोने की भी व्यवस्था नहीं है. हमें सभी को खाने के कूपन दिए गए थे. अब पता नहीं, कब यहां से फ्लाइट मिलेगी. क्योंकि, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद एयरस्पेस बंद कर दिया गया. मैं तो यहां पर समर वैकेशन मनाने के लिए आया था. यहां पर फंस गया हूं. समर वैकेशन अब नरक बन गई हैं. आप सब से यही गुजारिश है कि हमारे भारत लौटने की दुआ करें. यह भी पढ़ें: ईरान से 90 भारतीयों का जत्था प्रयागराज पहुंचा; वतन वापसी करने वाले बोले- जिंदा लौटेंगे यह सोचा नहीं था, थैंक्यू मोदी जी

Last Updated : June 24, 2025 at 11:51 AM IST