जयपुर: राजस्थान के पाकिस्तानी सीमा से लगते इलाकों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बुरी नजर है. सीमावर्ती इलाकों में सेना के मूवमेंट से लेकर हर छोटी-बड़ी घटना पर नजर रखने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी सरहदी इलाकों में अपने जासूसी नेटवर्क को लगातार बढ़ाने में जुटी है. इसके साथ ही चुनिंदा जासूसों को पाकिस्तान में आईएसआई के हैंडलर ट्रेनिंग भी देते हैं.

इस साल राजस्थान इंटेलिजेंस ने मार्च से अगस्त के बीच जासूसी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें 4 राजस्थान के सरहदी इलाकों से पकड़े गए हैं, जबकि 1 आरोपी दिल्ली में नौसेना भवन में तैनात था. इंटेलिजेंस के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुदेश सतवान के अनुसार, इंटेलिजेंस की जांच में सामने आया है कि हाल ही के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है. इंटेलिजेंस भी ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रही है और संदिग्ध लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है.

इंटेलिजेंस के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुदेश सतवान (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- ऑपेरशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में रहा महेंद्र, सैन्य अधिकारियों-वैज्ञानिकों की जानकारी की शेयर

डीआरडीओ गेस्ट हाउस का मैनेजर निकला जासूस: जैसलमेर जिले के पोखरण स्थित चांधन फील्ड फायरिंग रेंज में डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मैनेजर महेंद्र प्रसाद को राजस्थान इंटेलिजेंस ने 12 अगस्त को गिरफ्तार किया है. वह फिलहाल रिमांड पर है. पड़ताल में सामने आया है कि गेस्ट हाउस में आने वाले रक्षा वैज्ञानिकों, सैन्य अधिकारियों और डीआरडीओ के अधिकारियों की जानकारी वह पाकिस्तानी हैंडलर्स को देता था. इसके बदले उसे रुपए दिए जाते थे. अब इंटेलिजेंस उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ट्रैक कर रही है. वह मूलतः उत्तराखंड का रहने वाला है और लंबे समय से गेस्ट हाउस में मैनेजर था.

राजस्थान से सटी भारत- पाक सीमा (ETV Bharat GFX)

पठान खान रुपए के लालच में भेज रहा था सूचनाएं: जम्मू-कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने जैसलमेर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पठान खान को 1 मई को गिरफ्तार किया था. उसे पाकिस्तान से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया. वह 2013 में पाकिस्तान गया और आईएसआई के हैंडलर्स से मिला था. उन्होंने उसे भारतीय नंबर की एक सिम मुहैया करवाई थी. वह बॉर्डर पर स्थित आरडी मोहनपुरा गांव का रहने वाला है और रुपए के लालच में सैन्य गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स को भेज रहा था.

राजस्थान में 1070 किलोमीटर है भारत-पाक सीमा (ETV Bharat GFX)

इसे भी पढ़ें- डीआरडीओ के गेस्ट हाउस का मैनेजर जासूसी के शक में दबोचा, पूछताछ में जुटी एजेंसियां

पूर्व मंत्री का पीए निकला जासूस: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामरिक महत्व की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को साझा करने के आरोप में इंटेलिजेंस ने 29 मई को शकूर खान को पकड़ा था. वह जिला रोजगार कार्यालय में तैनात था और एक मंत्री का पीए भी रहा. उसके दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में कई अधिकारियों से संपर्क भी सामने आए. वह सामरिक महत्व की जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स से साझा कर रहा था. वह पिछले सालों में कई बार पाकिस्तान भी गया था.

डीआरडीओ गेस्ट हाउस का मैनेजर महेंद्र प्रसाद (ETV Bharat Jaipur)

रेलवे कर्मचारी भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार: बीकानेर जिले के महाजन रेलवे स्टेशन पर तैनात कर्मचारी भवानी सिंह को इंटेलिजेंस ने इस साल मार्च में गिरफ्तार किया है. देश की दूसरी सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कई सैन्य गतिविधियां होती हैं. हथियार लेकर मालगाड़ियां महाजन रेलवे स्टेशन से ही फायरिंग रेंज तक जाती हैं. जासूसी के लिए उसे आईएसआई की महिला एजेंट ने हनीट्रैप में फंसाया. इसके बाद वह रुपए के लालच में सोशल मीडिया के जरिए महिला एजेंट को गोपनीय और सामरिक महत्व की जानकारियां साझा कर रहा था.

जासूसी का आरोपी शकूर खान (ETV Bharat File Photo)

इसे भी पढ़ें- नौसेना भवन का यूडीसी पाकिस्तान की महिला हैंडलर को बेच रहा था खुफिया सूचनाएं, इंटेलिजेंस ने दबोचा

हनीट्रैप और रुपए का लालच देकर फंसाते हैं: पड़ताल में सामने आया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर जानकारी हासिल करने के लिए हनीट्रैप और रुपए का लालच देते हैं. किसी को रुपए का लालच देकर उससे सामरिक महत्व की गोपनीय जानकारी जुटाई जाती है. वहीं कई मामलों में सामने आया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला हैंडलर्स हनीट्रैप के जरिए भी जानकारी जुटाती हैं. ऐसे में इंटेलिजेंस संदिग्ध लोगों और उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर भी रख रही है.

इसे भी पढ़ें- ISI जासूस शकूर खान को जैसलमेर लाई सुरक्षा एजेंसियां, खुलेंगे कई राज!