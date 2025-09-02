शिमला: इन दिनों हिमाचल प्रदेश का विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है. सत्र के दौरान सदन में कुछ विधेयक भी पारित हुए हैं. आज सत्र का आखिरी दिन हैं. आनी से बीजेपी विधायक लॉकेंद्र कुमार ने पूछा था कि क्या एनपीएस और ओपीएस कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर है, यदि हां, तो इसके कारण हैं. एनपीएस कर्मचारियों के लिए सरकार क्या अलग से महंगाई भत्ता प्रदान करने का निर्णय लेती है या ओपीएस कर्मचारियों के साथ ही इसका निर्णय लिया जाता है

एनपीएस और ओपीएस कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर है. प्रदेश सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों को उनके पेंशन अंशदान में केन्द्र सरकार की ओर से प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते की तुलना में प्रदेश सरकार की ओर प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते के अन्तर को खत्म करने का प्रयास किया है. प्रदेश सरकार ने 10 अक्तूबर 2024 को एनपीएस कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते के समान महंगाई भत्ता प्रदान करने बारे आदेश जारी किए हैं. क्या केंद्र सरकार के एनपीएस और ओपीएस कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर हैं. इस पर सदन में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते के बारे में टिप्पणी करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.

कांग्रेस ने बहाल की थी ओपीएस

बता दें कि सत्ता में वापसी पर 2022 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में NPS कर्मचारियों की OPS को बहाल किया गया था, जिसका लाभ प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे 1.36 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिला है. वहीं, अब प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भविष्य में होने वाली नई नियुक्तियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. अब ऐसे कर्मचारियों को भी सरकार OPS का लाभ देगी, जिससे प्रदेश में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

