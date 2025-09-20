ETV Bharat / state

क्या भूलने की समस्या है अल्जाइमर की शुरुआत? किस स्थिति में हो जाना चाहिए एक दम अलर्ट

अल्जाइमर एक जटिल बीमारी है, जिसके लक्षण धीरे-धीरे सामने आते हैं और गंभीर होते जाते हैं. शुरुआती पहचान से इसका समाधान आसान हो जाता है. न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर शर्मा के अनुसार इसके कुछ लक्ष्ण हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए. कई बार स्ट्रेस और थकान के कारण हम कुछ बाते भूल जाते हैं. कुछ पढ़ा हुआ याद न आना इस स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सामान्य दिमाग की सामान्य प्रक्रिया है. बार बार दिमाग पर जोर देने के बाद हम एकदम से सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन अल्जाइर का सबसे पहले और प्रमुख लक्षण के बारे में डॉ सुधीर शर्मा बताते हैं कि 'इसमें व्यक्ति को कुछ घंटे, दिन पुरानी बातें भूलने लगती हैं, जबकि पुरानी यादें काफी समय तक बनी रहती हैं. मरीज को ये याद नहीं रहेगा कि कल उन्होंने क्या खाया था, लेकिन 30 साल पहले की घटना उन्हें अच्छी तरह याद हो सकती है. यह स्थिति व्यक्ति को भ्रमित और परेशान करती है. दैनिक जीवन में परेशानी आती है और मरीज अपनी व्यक्तिगत पहचान तक खो देता है.'

अल्जाइमर एक न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारी है जो धीरे-धीरे मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करती है. इसमें भूलने की आदत निरंतर बढ़ती जाती है और ये रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित करती है. जैसे ये भूल जाना कि चाबियां किस लिए इस्तेमाल होती हैं. ये बीमारी याददाश्त और सोचने की क्षमता पर गहरा असर डालती है. इसमें मरीज जैसे किसी चीज को भूल जाता और फिर याद नहीं आता है. यहां तक कि मरीज परिवार के सदस्यों या करीबी दोस्तों के नाम या चेहरे तक भूल जाता. उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है ये एक प्रगतिशील बीमारी है, जिसका अर्थ है कि समय के साथ इसके लक्षण और भी गंभीर होते जाते हैं.- डॉ. सुधीर शर्मा, न्यूरोलॉजिस्ट, AIMSS

न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर शर्मा ने बताया कि अक्सर जीवन शैली से जुड़े कारकों जैसे तनाव (Stress), नींद की कमी (Lack of Sleep), या शरीर में विटामिन बी12 की कमी के कारण कभी कभार भूलने की समस्या हो सकती है. आपने अपनी चाबियां कहां रखी हैं, यह भूल जाना, किसी व्यक्ति का नाम याद न आना, लेकिन कुछ समय बाद याद आ जाना, किसी खास दिन की योजना भूल जाना, लेकिन याद दिलाने पर तुरंत याद आ जाना ये आमतौर पर हानिकारक नहीं होता. ये हमारी याददाश्त की एक छोटी-मोटी चूक होती है, जो मस्तिष्क के ओवरलोड होने पर हो सकती है. ये दैनिक जीवन का एक हिस्सा है और इससे कोई गंभीर परिणाम नहीं होते.

अक्सर रोजाना हम कुछ न कुछ चीजें भूल जाते हैं और फिर अचानक से हमें वो चीज याद आ जाती है. क्या हर भूलने वाली चीज अल्जाइमर होती है? हर भूलने की आदत अल्जाइमर नहीं होती. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 'भूलना' और 'भूलने की बीमारी' (डिमेंशिया या अल्जाइमर) में बहुत बड़ा फर्क है.

अल्जाइमर अब सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी नहीं रह गई है. यह एक ऐसी व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है, जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है, खासकर भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है. AIMSS शिमला के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर शर्मा बताते हैं कि अल्जाइमर के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, और इसका एक बड़ा कारण हमारी बदलती जीवनशैली है. पहले ये रोग 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में आम था, लेकिन अब 40-50 की उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है, जो दर्शाती है कि अल्जाइमर अब किसी विशेष आयु वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि एक वैश्विक समस्या बन गई है.

शिमला: क्या आप भी कभी कंघी रखकर भूल जाते हैं, या याद नहीं रहता कि 'अरे, अब क्या करना था'? या कभी अपनी चाबियां रखकर भूल जाते हैं? या अचानक से यह याद नहीं आता कि आप किसी कमरे में क्यों गए थे? अगर ऐसा कभी-कभार होता है, तो यह सामान्य बात है, लेकिन अगर यह बार-बार होने लगे और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाले, तो यह एक गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है.

क्या है अल्जाइमर (ETV Bharat)

दैनिक जीवन में परेशानी

ये बीमारी व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है. लोग बैंक के लेन-देन, बिलों का भुगतान, या हिसाब-किताब में गड़बड़ी करने लगते हैं. उन्हें किसी काम को शुरू करने या पूरा करने में मुश्किल होती है. अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति घर से बाहर निकलकर रास्ता भूल सकता है, या अनजान जगहों पर भटक सकता है. उन्हें समय, स्थान और परिस्थिति का बोध नहीं रहता. वो अक्सर भ्रमित रहते हैं कि वो कहां हैं और क्यों हैं.

व्यक्तिगत पहचान खोना

हम किसी से एक आधी मुलाकात के बाद सामने वाले व्यक्ति का नाम भूल सकते हैं और पहचानने में देरी हो सकती है. इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. किसी से परिचित से लंबे समय बाद मिलने पर किसी घटना को याद करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन अल्जाइमर में स्थिति अलग है. डॉ सुधीर शर्मा के मुताबिक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को पहचानना भूल जाता है. कुछ मरीज शीशे में अपनी परछाई देखकर उसे दूसरा व्यक्ति समझ बैठतें हैं और उससे ही बातें करने लगते हैं. मरीज खुद को ही भूल जाता है कि वो कौन है. बातचीत के दौरान मरीज़ को सही शब्द खोजने में परेशानी होती है. वो एक ही बात को बार-बार दोहराते हैं, और बातचीत का प्रवाह बनाए रखने में असमर्थ होते हैं और साधारण शब्दों को भी भूल जाते हैं या उनका गलत इस्तेमाल करते हैं. मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और सामाजिक अलगाव भी अल्जाइमर के लक्षण हो सकते हैं. व्यक्ति अचानक शांत या आक्रामक हो सकता है, और बिना किसी कारण के गुस्सा कर सकता है.

अल्जाइमर के कारण और लक्षण (ETV Bharat)

किन लोगों में अल्जाइमर होने की संभावना ज़्यादा?

अब सवाल ये है कि किन लोगों को अल्जाइमर की संभावना अधिक होती है और किन लोगों को इस बीमारी का खतरा कम रहता है. क्या परिवार में किसी को अल्जाइमर होना आने वाली पीढ़ी के लिए खतरे की घंटे है, तो इसका सीधा सवाल है हां क्योंकि अल्जाइमर अनुवांशिक आधार पर भी बढ़ता है. डॉ. शर्मा बताते हैं कि 'अल्जाइमर का जोखिम कुछ खास कारकों पर निर्भर करता है, जिन लोगों के परिवार में पहले किसी को अल्जाइमर रहा हो, उनमें यह बीमारी होने की संभावना लगभग 50% तक बढ़ जाती है. कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस इस बीमारी को कम उम्र में ही शुरू कर सकती हैं. उच्च रक्तचाप, मधुमेह, धूम्रपान और नशों का सेवन करने वाले लोगों में इसका खतरा अधिक होता है.'

मानसिक रूप से निष्क्रिय लोग

मानसिक और बौद्धिक रूप से निष्क्रिय लोग इसकी चपेट में ज्यादा आते हैं. इसलिए हमें अपने दिमाग को व्यस्त रखना चाहिए. इससे दिमाग की कोशिकाएं मजबूत होती हैं. डॉ. शर्मा ने बताया कि 'जो लोग जो बौद्धिक गतिविधियों में कम भाग लेते हैं. कई बार देखा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद कुछ लोग मानसिक कार्य बंद कर देते हैं और दिमागी तौर पर खुद को निष्क्रिय कर लेते हैं. डॉ शर्मा बताते हैं हमारे पास ऐसे भी मरीज आते हैं जो रिटायरमेंट के महज चार पांच सालों में ही अल्जाइमर का शिकार हो गए. इसके अलावा कम पढ़े लिखे लोगों में अल्जाइमर का खतरा पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले अधिक होता है, क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है.'

कम संभावना वाले लोग

डॉ शर्मा ने बताया कि 'वो लोग जो अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा उपयोग करते हैं. अपने दिमाग को व्यस्त रखते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं. उनमें इसकी संभावना कम होती है, जो लोग कई भाषाएं जानते हैं, अधिक पढ़े-लिखे हैं, या जो लोग नियमित रूप से पहेलियां, पजल्स सुलझाते हैं (जैसे क्रॉसवर्ड और सुडोकू) और मानसिक खेल खेलते हैं, उनमें अल्जाइमर का खतरा कम होता है. इसके साथ ही नियमित व्यायाम करने वाले, संतुलित आहार लेने वाले और पर्याप्त नींद लेने वाले लोगों में अल्जाइमर का खतरा कम होता है. सामाजिक रूप से सक्रिय रहने वाले लोग, दोस्तों और परिवार के साथ निरंतर बातचीत करने वाले लोगों में इस बीमारी की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि ये मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद करता है.'

कैसे अल्जाइमर से बचें (ETV Bharat)

कैसे इस बीमारी से रह सकते हैं दूर

अल्जाइमर का अब तक कोई स्टीक इलाज नहीं है, लेकिन इससे बचा जा सकता है. रोकथाम (Prevention) और शुरुआती पहचान (Early Diagnosis) ही सबसे महत्वपूर्ण हैं. डॉ शर्मा के मुताबिक 'धूम्रपान और शराब से परहेज करें. नशों का सेवन अल्जाइमर के जोखिम को बढ़ाता है. वहीं, नियमित शारीरिक व्यायाम जैसे, रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की सैर या हल्की कसरत के साथ 7-8 घंटे की अच्छी गुणवत्ता की नींद लेना बहुत जरूरी है. ताजे फल-सब्जियां, कम चीनी-चर्बी, ओमेगा-3 युक्त खाद्य पदार्थ (जैसे मछली) और पर्याप्त पानी पिएं. कीटनाशकों (insecticides) और वायु प्रदूषण भी अल्जाइमर की संभावना को बढ़ाते हैं.'

