टीएस सिंहदेव का दावा, '615 घरों में रहते हैं 16 हजार 438 मतदाता, जांच करें निर्वाचन अधिकारी'

वोटर लिस्ट को बताया दूषित: वोट चोरी अभियान क्या है, इसमें छत्तीसगढ़ में किस तरह का डाटा मिल रहा है, इस सवाल के जवाब में टीएस सिंहदेव ने कहा कि वोटर लिस्ट तो दूषित है. उसमें ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं है. ये सत्य है कि वोटर लिस्ट दूषित है. आपने छत्तीसगढ़ और सरगुजा के सम्बन्ध में पूछा है तो बता दूं कि इसमें पीसीसी काम कर रही है और यहां पर हम लोगों ने जो डेटा कलेक्ट किया है, वो आंकड़े बता देता हूं.

सरगुजा: विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सत्ता और निर्वाचन प्रणाली पर गंभीर आरोप लगाये. उन्होंने डाटा प्रस्तुत किये और वोट चोरी जैसे अभियान को जन्म दे दिया. अब कांग्रेस पूरे देश में डाटा कलेक्ट कर रही है. बूथ लेवल पर कांग्रेस कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जिला कार्यालय तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है कि मतदाता सूची में कितनी गड़बड़ी है. वहीं बिहार चुनाव में विपक्ष गठबंधन की स्थिति और ऐसे तमाम मसलों पर हमने कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव से बातचीत की है.

'दो या दो से अधिक मतदान केंद्रों में नाम': सिंहदेव ने बताया कि अंबिकापुर विधानसभा में 653 ऐसी यूनीक आईडी हैं, जिनका नाम दो या दो से अधिक मतदान केन्द्रों में अंकित हैं. इनकी संख्या 1327 है. 2 लोग ऐसे हैं, जिनका नाम 4 बार उल्लेखित है. 16 लोग ऐसे हैं, जिनका नाम 3 जगह है. 107 नाम ऐसे हैं, जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है. हो सकता है ये हो या मिस प्रिंट हो.

8 हजार 499 मतदाता ऐसे हैं, जिनका या तो पता नहीं है या जीरो पर अंकित है. 615 घर ऐसे हैं, जिनमें 20 से ज्यादा मतदाता अंकित हैं और ऐसे घरों में कुल मतदाताओं की संख्या 16 हजार 438 हैं. 387 ऐसी आईडी हैं, जिनका विधानसभा में दो जगह नाम पाया गया है. अब तक जो जानकारी जुटाई जा सकी है, ये करीब 25 से 30 हजार की संख्या है-टीएस सिंहदेव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

94 वोटों से हार के सवाल पर दिया ये जवाब: टीएस सिंहदेव ने अपनी 94 मतों की हार पर कहा कि वो तो हो गया. हार या जीत जो होनी थी, वो हो गई. अब आगे निर्वाचन आयोग को ध्यान देने की जरूरत है. आप जांच तो करो कि क्या गड़बड़ी है या नहीं. हम लोगों ने बैठक की तो उसमें ये जानकारी सामने आई कि हर पोलिंग बूथ में करीब 100 नाम ऐसे हैं, जो यहां हैं ही नहीं. या तो मृत हैं या यहां रहते नहीं हैं.

बिहार चुनाव पर बोले सिंहदेव: बिहार चुनाव के सम्बन्ध में सिंहदेव ने कहा कि विपक्ष बिहार में बराबरी के संघर्ष की स्थिति में है. पिछ्ली बार महागठबंधन वहां जीता था, लेकिन फिर जीत चोरी हो गई और नीतीश जी वहां चले गये. अब इंडिया एलायंस की मजबूत स्थिति में है. जो वोट चोरी का मामला है वो इस बात पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है कि जो 60 लाख से ज्यादा नाम चुनाव आयोग ने काट दिए, वो गलत तरीके से ना कट गये हों.

जो बात अब प्रामाणिक तौर पर सामने आ गई है कि 18 लाख या कितने नाम जिनको मृत मानकर, उनके नाम काट दिए गये हैं, उसमें से लोग कह रहे हैं कि अरे हमारा नाम तो काट दिया गया है. ये किसके वोट होंगे, ये विषय नहीं है. लेकिन मान लीजिये की संभावित वोट वो इंडिया अलायंस के हैं तो इतने वोट तो प्रभावित हो गये-टीएस सिंहदेव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

सिंहदेव ने कहा कि ये जो बहस चल रही है कि प्रभावित सबसे ज्यादा कौन होगा, ये जो 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं तो ये किसके पास नहीं होंगे. जो सबसे गरीब तबका होगा, अलग अलग तबके के वोट गिरते हैं, किसका कितना वोट, किसको मिलता है. मान लीजिये भाजपा है. ऐसा माना जाता है कि शहरी क्षेत्र में भाजपा को अधिक वोट मिलते हैं, बाकी जो बचे वो ज्यादा गरीब हैं, अल्प संख्यक हैं, प्रमाण पत्र इनके पास नही हैं. शहर वालों के पास तो दस्तावेज मिल जायेंगे. अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या करता है. अगर वो आधार को मानता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 99 % लोगों के पास आधार है. इस स्थिति पर मजबूती से काम करते राहुल जी और इंडिया अलायंस वहां दिख रही है.