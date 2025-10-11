सवालों के घेरे में 'बायोमेट्रिक अटेंडेंस टैब' की आपूर्ति, संवेदक ने भेजे कंप्यूटर टैबलेट!
स्वास्थ्य विभाग में सामानों की आपूर्ति में गड़बड़ी हुई है. यहां डिमांड के विपरीत सामान देने का आरोप लगा है.
Published : October 11, 2025 at 6:06 PM IST
गिरिडीहः जिला के स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है. इस बार भी एक बड़ा सवाल टेंडर को लेकर उठा है.
यहां पर जहां एक ही एजेंसी को तीन तीन टेंडर देने की बात कही जा रही है वहीं मांग के विपरीत सामान देने की भी शिकायत है. अब इस मामले को गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने उठाया है तो आननफानन में जांच कमिटी बना दी गई है. जांच कमेटी पर भी सांसद ने सवाल उठाते हुए इसे तुष्टीकरण करार दिया है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, 12 अगस्त 2025 को कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गिरिडीह ने अपने 1978 के तहत 15वें वित्त से संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए बायोमैट्रिक अटेंडेंस टैब की मांग रखी. कुल 38 टैब के लिए टेंडर निकाला गया जिसके लिए स्पेसिफिकेशन का भी जिक्र किया गया.
टेंडर में कहा गया कि उसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस टैब क्वाड कोर 1.5 गीगाहर्टज, रैम, 2जीबी डीडीआर 3 या इससे अधिक, इंटरनल स्टोरेज, 16 जीबी या इससे अधिक, कनेक्टिविटी ऑप्शन्स (e.g., Wi-Fi, Bluetooth, USB, a fingerprint scanner, and an operating system (e.g., Android 9.0 or above) का ही सामान चाहिए. विभाग ने जैम (gem) पोर्टल से खरीदारी करना सुनिश्चित किया. इस बीच यह कहा गया कि आपूर्तिकर्ता ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस टैब की जगह टैबलेट कम्प्यूटर की आपूर्ति कर डाली.
सांसद ने कर दी जांच की मांग, बन गयी कमेटी
ये मामला सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के पास पहुंचा तो सांसद ने पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया. सांसद की आपत्ति के बाद सिविल सर्जन ने एक कमेटी का गठन कर दिया. कमेटी में जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉ आरपी दास, सदर अस्पताल रक्त केंद्र के प्रभारी पदाधिकारी डॉ. सोहैल अख्तर और सदर अस्पताल के फरमासिस्ट डॉ. आफताब आलम को कमेटी में शामिल किया. 26 अक्टूबर को कमेटी बनी और जांच शुरू किया गया. सिविल सर्जन ने एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश कमेटी को दिया गया.
सांसद बोले गड़बड़ी के साथ तुष्टिकरण
इस जांच कमेटी के बनने के बाद सांसद ने एक पत्र फिर से असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को लिखा है. 30 सितंबर को लिखें गए इस पत्र में सांसद ने विभाग और पदाधिकारी पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं. सांसद ने अपने पत्र में स्व धर्म बिचौलियों का जिक्र करते हुए यह कहा है कि गिरिडीह स्वास्थ्य केंद्र में तुष्टिकरण का खेल चल रहा है. यहां बहुसंख्यक समाज के संवेदक के क्रय आदेश को बगैर पूर्व नोटिस को रद्द किया गया है. सांसद ने जांच कमेटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कमिटी में भी तुष्टिकरण किया गया है.
'सांसद को किया गया दिग्भ्रमित'
टैब के आपूर्तिकर्ता जीएस इंटरप्राइजेज के प्रमुख गुलाम सरवर का पक्ष लिया गया. गुलाम सरवर ने कहा कि उन्होंने बायोमैट्रिक अटेंडेंस टैब की ही आपूर्ति की है. गिरिडीह सांसद को किसी संवेदक ने गलत जानकारी दी है. गुलाम का कहना है पूर्व में दूसरे संवेदक को टैब आपूर्ति करने का टेंडर मिला था. वह असफल रहा उसके बाद मैंने जैम पोर्टल पर टेंडर डाला इसके बाद टेंडर स्वीकृत हुआ और उसने बायोमैट्रिक अटेंडेंस टैब की आपूर्ति की है कहा कि संसद के आरोपी के बाद जांच कमेटी पूरे मामले को देख रही है.
'रोका गया भुगतान, रद्द हो सकता है टेंडर'
गिरिडीह सिविल सर्जन डॉ शेख मोहम्मद जफरुल्लाह से बात की गई. इनका कहना है कि जो भी आपूर्ति हुआ है वह अगर इनऑर्डर नहीं है तो उस टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा. इसके लिए के जांच कमेटी भी बैठा दी गई है. जांच कमेटी रिपोर्ट करेगी और आपूर्ति में गड़बड़ी मिलेगी तो टेंडर रद्द होगा. जो सामान सही रहेगा भुगतान उसी का होगा.
'मामला गंभीर, हो जांच'
इधर जेएमएम जिलाध्यक्ष सह जिला बीससूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह ने भी इस मामले को गंभीर बताया है. उन्होंने कहा कि अगर आपूर्ति में गड़बड़ी की गई है इसकी जांच होनी चाहिए. कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए.
