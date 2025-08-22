गढ़वा: सिविल सर्जन डॉ. जॉन एफ कैनेडी ने जिले के कई निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान अस्पतालों में कई तरह की अनियमितता पाई गई. इस पर सिविल सर्जन ने चेतावनी देते हुए कहा कि या तो अस्पतालों के संचालक हॉस्पिटल की व्यवस्था को ठीक करें या अस्पतालों को बंद कर दें. नियमों की अनदेखी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कई अस्पतालों में क्वालिफायड डॉक्टर नहीं

निरीक्षण में कई अस्पतालों में क्वालिफायड डॉक्टर्स नहीं मिले. साथ ही कई निजी अस्पतालों और क्लिनिक में पाया गया कि जिन एक-दो डॉक्टरों के नाम से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट लिया गया है, वो डॉक्टर्स अस्पतालों में थे ही नहीं और अस्पताल चल रहा था. इस पर सिविल सर्जन ने अस्पतालों के संचालकों को हिदायत दी कि अस्पतालों में जो डॉक्टर्स रजिस्ट्रड हैं उनकी मौजूदगी जरूरी है. आगे से इस तरह की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अस्पतालों के संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी देते गढ़वा के सिविल सर्जन डॉ. जॉन एफ कैनेडी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

नियमों के खिलाफ अस्पतालों में मरीजों का ऑपरेशन

सबसे हैरानी की बात यह कि जो निजी अस्पताल और क्लिनिक सर्जरी के लिए अधिकृत भी नहीं हैं, वहां कई बड़े-बड़े ऑपरेशन किए जाने का मामला उजागर हुआ है. साथ ही भारी संख्या में कई महिलाओं का यूट्रस ऑपरेशन करने का मामला भी निरीक्षण में सामने आया है. कई जगह झोलाछाप के द्वारा गर्भाशय के ऑपरेशन करने का मामला भी उजागर हुआ है. इसपर सिविल सर्जन ने नाराजगी जताई है.

यूट्रस ऑपरेशन के कई मामले सामने आए

इस संबंध में सिविल सर्जन ने कहा कि महिलाओं में यूट्रस को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं. महिलाओं का लगता है कि अगर ऑपरेशन कर यूट्रस नहीं निकाला गया जख्म हो जाएगा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है. इस कारण महिलाएं भी आगे आकर यूट्रस का ऑपरेशन करवा रहीं हैं. महिलाओं के भीतर इस डर का फायदा निजी अस्पतालों के संचालक उठा रहे हैं और उनका ऑपरेशन कर पैसे कमा रहे हैं.

सिविल सर्जन ने महिलाओं को किया जागरूक

सिविल सर्जन ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि महिलाएं इस तरह से यूट्रस का ऑपरेशन न कराएं. आपात स्थित में ही बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है. यूं ही बच्चेदानी निकलवा लेने से महिलाओं में हार्मोन इनबैलेंस से जुड़ी समस्या आ जाती है. समय से पहले ही महिलाएं बूढ़ी हो जाती हैं, इसलिए महिलाओं को बच्चेदानी निकलवाने से परहेज करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है. साथ ही उन्होंने योग्य डॉक्टर से ही ऑपरेशन कराने की अपील की है.

