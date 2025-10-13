गोड्डा में पहाड़िया जनजाति के अनाज में हेराफेरी! ग्रामीणों ने वितरण प्रक्रिया पर उठाए सवाल
गोड्डा में अनाज वितरण में गड़बड़ी की बात सामने आने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी ग्रामीणों को पूरा अनाज देने का आश्वासन दिया है.
गोड्डा: जिले के सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल बोआरीजोर प्रखंड में पहाड़िया जनजाति के लिए आए अनाज के वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. बोआरीजोर प्रखंड के कोर्टिका गांव में वितरण के दौरान लाभुकों को कम और खराब गुणवत्ता वाले अनाज देने की बात सामने आई है.
3 महीने की निकाली पर्चियां लेकिन 2 महीने का बांटा राशन
नियमानुसार अनाज की आपूर्ति घर घर जा कर करनी थी, लेकिन गांव में जाकर उसे एक जगह स्थानीय बिचौलिया द्वारा वितरण किया गया. जानकारी के मुताबिक एमओ द्वारा एक शख्स को इस काम के लिए रखा गया, जो एक ट्रेलर पर अनाज की बोरियां लेकर वितरण करने गांव पहुंचा था. ग्रामीणों के मुताबिक, लाभुकों से तीन महीने के अनाज के लिए अंगूठा लगवाकर पर्चियां पहले ही निकाल ली गई थी लेकिन उन्हें केवल दो महीने का अनाज दिया गया.
वितरण में कम मिला राशन
कैमरे की निगरानी में जब राशन बांटा गया तो अनाज की बोरियों का वजन कम मिला. यह बात साफ हो गई कि लाभुकों को 50 से 60 किलोग्राम ही अनाज दिया जा रहा था, जबकि नियमानुसार उन्हें 35 किलोग्राम प्रति माह अनाज मिलना चाहिए था. वितरण के लिए लाई गई दाल की बोरियों में सड़े हुए दाने थे, दाल में फफूंदी साफ देखी जा रही थी.
ग्रामीणों ने वितरण प्रक्रिया पर उठाए सवाल
उप मुखिया देवानंद मालतो और ग्रामीणों ने अनाज वितरण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि गांव में ऐसा काफी समय से चल रहा है लेकिन हाल के दिनों में हेराफेरी में इजाफा ही हुआ है. लगातार विभागीय शिकायत के बावजूद कोई सुधार नहीं हो रहा है. ग्रामीणों ने इस मामले की जांच जिला प्रशासन से कराने की मांग की है.
मार्केटिंग अधिकारी ने दिया गोलमोल जवाब
वहीं पूरे मामले पर जब मार्केटिंग अधिकारी कुमोद मेहरा से फोन पर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो वो जवाब देने से बचते दिखे. उन्होंने मई माह तक ही दाल के आवंटन होने की बात कही. इसके साथ ही उन्होंने चावल की कम मात्रा पर चुप्पी साध ली. जब उनसे पूछा गया कि चीनी और नमक तो प्लास्टिक के पैकेट में दिए जाते थे लेकिन इस बार जुट की बोरी में चीनी और नमक दिया जा रहा है तो उन्होंने मौन धारण कर लिया. ऐसे ही चावल के सवाल पर भी उन्होंने झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी की महिला मंडल को जिम्मेदार ठहराया.
आवंटन और वितरण प्रणाली में अंतर
इसके साथ ही दाल आवंटन मई 2025 के बाद नहीं मिलने तथा चीनी का आवंटन दिसंबर 2024 के बाद नहीं होने और नमक का आवंटन अक्टूबर 2024 के बाद से इसी माह में देने की बात बताई गई. जिससे साफ है कि उनका बयान आवंटन और वितरण प्रणाली से मेल नहीं खा रहा था.
जांचोपरांत समुचित कार्रवाई की जाएगी और सभी लाभुकों को उनका पूरा अनाज दिया जाएगा: अविनाश पूर्णेंदु, जिला आपूर्ति पदाधिकारी
