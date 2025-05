ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में गैस पाइपलाइन बिछाने में अनियमितता, एसडीएम कोर्ट ने बनाई जांच समिति - MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR

मनेंद्रगढ़ में गैस पाइपलाइन ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 11, 2025 at 5:30 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 7:30 PM IST 2 Min Read

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के गैस पाइपलाइन बिछाने के काम में भारी अनियमितता और जनसुरक्षा की अनदेखी की शिकायतों पर कार्रवाई की गई है. एमसीबी एसडीएम कोर्ट ने पहले पहले स्थगन आदेश जारी किया था और अब इस पूरे मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया है. एमसीबी कोर्ट ने बनाई 4 सदस्यीय टीम: इस टीम में अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक नगर पालिका और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहायक प्रबंधक को जांच टीम में रखा गया है.यह टीम यह जांच करेगी कि क्या भारत पेट्रोलियम और नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ के बीच हुए अनुबंध की शर्तों का ईमानदारी से पालन किया गया है या नहीं.

