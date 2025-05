ETV Bharat / state

अशोकनगर खरीदी केंद्र पर ठेकेदार कर रहा था खरीदी का काम, कलेक्टर ने ठिकाने लगाए होश - ASHOKNAGAR WHEAT PROCUREMENT CENTER

अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह खरीदी केंद्र का निरीक्षण करते हुए ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 2, 2025 at 2:44 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 2:50 PM IST 2 Min Read

अशोकनगर: सेवा सहकारी समिति मर्यादित नादनखेड़ी के श्रीराम वेयरहाउस मुंगावली स्थित केंद्र समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में गड़बड़ी सामने आने पर कार्रवाई की गई है. कलेक्टर आदित्य सिंह के औचक निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं मिलने पर समिति प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया. वहीं आगे की कार्रवाई के लिए तीन दिन में जवाब मांगा गया है. निरीक्षण के दौरान गेहूं खुले में पड़ा मिला. खरीदी केंद्र पर समिति प्रबंधक ओर ऑपरेटर मौजूद नहीं थे. जबकि खरीदी का काम कोई अन्य व्यक्ति कर रहा था. तुलाई प्रक्रिया की जांच करने एसडीएम को निर्देश कलेक्टर ने एसडीएम को तुलाई प्रक्रिया की जांच कर पंचनामा बनाने के निर्देश दिए. नायब तहसीलदार और पटवारी को उपार्जन कार्य की व्यवस्था सुधारने को कहा गया. कलेक्टर ने किसानों की संख्या और खरीदी की जानकारी भी ली. कर्मचारियों ने बताया कि अब तक 172 किसानों ने स्लॉट बुकिंग कराई है. 20,509 क्विंटल गेहूं की खरीदी हो चुकी है.

अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह (ETV Bharat) पट्टे होने के बावजूद बेदखल! विदिशा कलेक्टर की चौखट पर पहुंचे आदिवासी कार्रवाई से मचा हड़कंप कलेक्टर की कार्रवाई की खबर फैलते ही जिले के अन्य 26 केंद्रों पर हड़कंप मच गया. समिति प्रबंधक अपनी-अपनी खामियां छिपाने में लग गए. जांच में सामने आया कि कई समिति प्रबंधकों ने खरीदी केंद्रों को ठेके पर दे दिया है. जिनके पास एक से ज्यादा केंद्र हैं, उन्होंने निजी लोगों को काम सौंप दिया. ये ठेकेदार किसानों का शोषण कर रहे हैं. अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह खरीदी केंद्र का निरीक्षण करते हुए (ETV Bharat) कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया "मुंगावली क्षेत्र में जो नादान खेड़ी समिति केंद्र है, मैंने वहां जाकर निरीक्षण किया था. वहां पर गेहूं उपार्जन की जो शासन की नीति है, वहां व्यवस्थाएं उनके प्रतिकूल पाई गई. किसानों का स्टॉक एक ही जगह रखा गया था, जबकि अलग-अलग रखना होता है. स्टेक्स में जो बोरियां रखी हुई थीं उनमें किसानों के नाम भी नहीं लिखे थे जबकि उनमें किसानों का नाम लिखना होता है. ऑपरेटर भी मौके पर मौजूद नहीं था, जिसके कारण बिलिंग की दिक्कत हो रही थी. सभी अनियमितता को देखते हुए समिति प्रबंधक पर निलंबन की कार्रवाई की गई है. एसडीएम और जेएसओ द्वारा एक ज्वाइंट रिपोर्ट दी जा रही है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी."

Last Updated : May 2, 2025 at 2:50 PM IST