आंगनबाड़ी नियुक्ति में गड़बड़ी, पूर्व विधायक और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े में जुबानी जंग

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर
ETV Bharat Chhattisgarh Team

September 17, 2025

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले में कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. आंगनबाड़ी नियुक्ति और महिला बाल विकास विभाग में अनियमितताओं को लेकर दोनों दल आमने-सामने है. पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने प्रदेश का साय सरकार पर नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया तो जिले के दौरे पर पहुंची मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आरोपों का बचाव करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया.

आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप: पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है. समितियों से लेकर जनपद तक भाजपा के लोग हैं और भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है. कांग्रेस ने मांग की है कि आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए.

आंगनबाड़ी नियुक्ति में गड़बड़ी (ETV Bharat Chhattisgarh)

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बचाव: महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पूर्व विधायक के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति जनपद सदस्यों, सभापति के माध्यम से होते हैं. जिसमें पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है.किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है. मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए छोटी-छोटी बातों पर आरोप लगाए जा रहे हैं.

कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप: वहीं, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि कांग्रेस पांच साल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर पाई. पीएससी घोटाले जैसे बड़े मामले उनके शासन में हुए. अब मुद्दे के अभाव में अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं.

