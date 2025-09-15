हिमाचल की बेटी ऑस्ट्रेलिया में बनीं भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर, सरकारी स्कूल से की है पढ़ाई
हिमाचल की इरीना ठाकुर कैनबरा में भारतीय उच्चायोग में डिप्टी हाई कमिश्नर नियुक्त किया है. इरीना 2012 बैच की IFS अधिकारी हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 10:06 AM IST
कुल्लू: जिला लाहौल स्पीति की बेटी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है. लाहौल घाटी के शंशा गांव की रहने वाली भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी इरीना ठाकुर को भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग में डिप्टी हाई कमिश्नर नियुक्त किया है. इरीना ठाकुर साल 2012 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर आईएफएस बनी थी. इससे पहले वो विदेश मंत्रालय के कई अहम पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं.
वही, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भी इरीना को बधाई देते हुए कहा कि 'लाहौल स्पीति के छोटे से गांव से निकलकर विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना जनजातीय इलाकों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा. विपरीत परिस्थितियों में पढ़ लिखकर इरीना ने पूरी दुनिया में नाम चमकाया है. इसे हिमाचल प्रदेश का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन हुआ है.
सरकारी स्कूल से हुई पढ़ाई
वहीं, इरीना ठाकुर के पिता पीएल शर्मा ने बताया कि 'इरीना ने बारहवीं तक की पढ़ाई जिला कुल्लू के ढालपुर सरकारी स्कूल से की है. प्रारंभिक शिक्षा निजी स्कूल ओएलएस कुल्लू से हुई थी. इसके बाद इरीना ने चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की डिग्री की पढ़ाई की. 2012 में इरीना ने सिविल सेवा परीक्षा पास की और आइएफएस अधिकारी बनी. इरीना ठाकुर ने इससे पहले भी विदेश मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है. श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय उच्चायोग में प्रथम सचिव के रूप में काम किया. इरीना को विदेश नीति निर्माण, कूटनीतिक संबंध, पासपोर्ट और वीजा सेवाओं का विशेष अनुभव है. हमारी बेटी ने एक बार फिर से नई उपलब्धि हासिल की है, जिससे लाहौल स्पीति के साथ-साथ हिमाचल का भी नाम रोशन हुआ है.'
अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगी डिप्टी हाई कमिश्नर का पद
आईएफएस अधिकारी इरीना ठाकुर को अब ऑस्ट्रेलिया में भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है. वो कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग में ये पद संभालेंगी. लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने इरीना ठाकुर को उनकी कामयाबी के लिए बधाई देते हुए कहा कि ये यह जिले और हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है. इस नियुक्ति से जनजातीय जिले का नाम रोशन हुआ है. इरीना ठाकुर के गांव में लोगों ने बेटी की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है. लोगों ने कहा कि इरीना गांव के युवाओं के प्रेरणा का स्त्रोत है. इसके साथ ही वो महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं. छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना, महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण है.
