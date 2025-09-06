ईटीवी भारत की खबर का असर! मंत्री इरफान अंसारी ने टूटे पुल पर लिया संज्ञान, बोले- जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य
जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने टूटे पुल पर संज्ञान लिया है. उन्होंने ग्रामीणों को जल्द ही नया पुल बनाने का आश्वासन दिया.
जामताड़ा: ईटीवी भारत की खबर का असर एक बार फिर हुआ है. जामताड़ा के दक्षिण बहाल गांव में भारी बारिश के चलते पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही थी. जिसके चलते ग्रामीणों ने खुद अपनी मेहनत और खर्चे से डायवर्सन सड़क बना डाली. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था.
जिस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने संज्ञान लिया और वे खुद दक्षिण बहाल गांव पहुंचे. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को शीघ्र ही क्षतिग्रस्त पुल को तोड़कर को एक बड़ा पुल बनाने का आश्वासन दिया. उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मोटरेबल पुल बना दिया जाएगा. इसका कार्य एक सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा. साथ ही ग्रामीणों को अपने मेहनत खर्चे से डायवर्सन की सड़क बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी और उनके कार्य को सहारा. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने जो भी पैसा खर्च किया है, उसे पूरा वापस किया जाएगा.
विभाग को दिया गया निर्देश: इरफान अंसारी
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि इस साल झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है. लगभग 400 मिलीमीटर बारिश हुई है. जिससे राज्य में कई सड़के और पुलिया बह गए. जिसमें जामताड़ा का भी पुल शामिल है. इसके लिए पथ निर्माण विभाग को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिया गया है. लेकिन प्रक्रिया में समय लगता है.
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मोटरेबल पुल बनाया जाएगा. जिसका कार्य एक सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने अपने खर्चे से जो डायवर्सन सड़क बनाए हैं, उसका पूरा पैसा उसे वापस कर दिया जाएगा. बता दें कि फिलहाल ग्रामीण अपने बनाए हुए डायवर्सन सड़क से ही आना-जाना कर रहे हैं. मंत्री के संज्ञान लेने के बाद जल्द ही पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
