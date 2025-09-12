IRCTC का ऑफर; 6 दिन घूमिए द लैंड ऑफ हैप्पीनेस "भूटान", 95 हजार में खाना-पीना रहना सबकुछ
टूर पैकेज में पारो, थिम्फू और पुनाखा की यात्रा कराई जाएगी, सिमटोखा जोंग, मेमोरियल चोर्टन, बुद्धा व्यू प्वाइंट का भ्रमण कराया जाएगा.
September 12, 2025
लखनऊ: अगर आप भारत की सीमा से लगे पड़ोसी देश भूटान जिसे "द लैंड आफ हैप्पीनेस" के नाम से जाना जाता है, वहां घूमने जाना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) एक बेहतरीन टूर पैकेज लेकर आया है. ये विशेष टूर पैकेज 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का होगा, जिसमें पारो, थिम्फू और पुनाखा की छह दिन की यात्रा कराई जाएगी. खाने-पीने और ठहरने की व्यवस्था आईआरसीटीसी की तरफ से ही की जाएगी.
आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि टूर में यात्रियों को इंडिगो एयरलाइंस और द्रुक एयर की डायरेक्ट फ्लाइट से यात्रा, तीन सितारा होटल में ठहराव, भारतीय भोजन (5 ब्रेकफास्ट, 5 लंच, 5 डिनर), ट्रैवल इंश्योरेंस, गाइड सुविधा सहित कई प्रमुख दर्शनीय स्थलों में घुमाया जाएगा.
इन स्थलों में सिमटोखा जोंग, मेमोरियल चोर्टन, बुद्धा व्यू प्वाइंट, दोचूला पास, चिमी लहाखांग मंदिर व सस्पेंशन ब्रिज, पुनाखा से पारो, राष्ट्रीय संग्रहालय व प्राचीन किचू लहाखांग मंदिर टाइगर नेस्ट (तक्तसांग मोनास्ट्री) और चेले ला पास का भ्रमण कराया जाएगा.
एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 95,600 रुपए, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 85,300 रुपए, तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 85,000 रुपए, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 79,100 रुपए बेड सहित और 75,200 रुपए बिना बेड के होगा.
IRCTC के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. जो लखनऊ के गोमतीनगर के पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय से हो सकेगी. इसके अलावा वेबसाइट www.irctctourism.com से भी बुकिंग कराई जा सकती है. जानकारी और बुकिंग के लिए 9236367954/8287930922 इन नम्बरों पर सम्पर्क भी कर सकते हैं.
