घूमने का मौसम आया...IRCTC लग्जरी सुविधाओं के साथ आपके बजट में घुमाएगा देश-विदेश, जानिए किस टूर पैकेज का कितना है किराया?

31 अक्टूबर से ज्योतिर्लिंग और शिरडी का पैकेज लॉन्चः आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर ने बताया कि 31 अक्टूबर से पांच रात और छह दिन का ज्योतिर्लिंग और शिरडी का आईआरसीटीसी पैकेज लॉन्च कर रहा है. प्रति व्यक्ति 41000 पैकेज की कीमत होगी. एक नवंबर से छह रात और सात दिन का केरल का पैकेज लॉन्च होगा, जिसकी कीमत 58500 प्रति व्यक्ति होगी. एक दिसंबर से टेंपल टूर ऑफ पुरी पैकेज चार रात और पांच दिन का होगा, जिसकी प्रति व्यक्ति कीमत 38,600 रुपए होगी.

गुजरात घूमने का अच्छा मौका, जानिए क्या है प्लान? आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि लखनऊ से ‘’खुशबू गुजरात की’’ का हवाई टूर पैकेज छह रात और सात दिन का लांच होगा. इसमें राजकोट, सोमनाथ, पोरबंदर, दीव और द्वारका का भ्रमण कराया जाएगा. यह पैकेज दो अक्टूबर से आठ अक्टूबर तक का होगा. इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से राजकोट आने और जाने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है. खाने-पीने और ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल में होगी. यात्रा के दौरान बाला हनुमान मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, भेट द्वारका, रुक्मणी मंदिर, शिवराजपुर बीच, कीर्ति मंदिर (महात्मा गांधी का जन्म स्थान), सुदामा मंदिर, सोमनाथ मंदिर, भालका तीर्थ, दीव किला, दीव समुद्र तट, नायडा गुफाएं और गंगेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन कराया जाएगा. दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 48000 रुपए, तीन लोगों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 46200 रुपए होगी. माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 41600 रुपये बेड सहित और 39400 रुपये बिना बेड के होगा. इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी.

लखनऊः इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (IRCTC) देश और विदेश घूमने का अच्छा अवसर लेकर आया है. बेहद ही किफायदी दामों में परिवार संग लग्जरी सुविधाओं के साथ घूमने का मौका मिलेगा. सितंबर से लेकर दिसंबर तक के इस साल के स्पेशल टूर पैकेज की घोषणा आईआरसीटीसी की ओर से किए गए हैं. ट्रेन और हवाई टूर पैकेज शामिल है.ऐसे में अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो टेंशन छोड़कर आईआरसीटीसी का पैकेज बुक करें और घूमने का लुत्फ उठाएं. आइए जानते हैं, टूर पैकेजों और किराए के बारे में.

नवंबर और दिसंबर में लॉन्च होंगे यह पैकेजः अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि आईआरसीटीसी नवंबर में कई पैकेज लॉन्च करेगा. पहला पैकेज 12 नवंबर और दो दिसंबर का अद्भुत अंडमान पैकेज होगा, जो छह रात और सात दिनों का होगा. 63000 रुपये दो लोगों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य होगा. 21 नवंबर को गुजरात के रण ऑफ कच्छ पैकेज की लॉन्चिंग होगी, जो छह रात और सात दिनों का होगा. इसकी कीमत दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर 57,300 रुपए होगी. इसके बाद 24 नवंबर से छह रात और सात दिनों का उदयपुर टू जैसलमेर राजस्थान हेरीटेज रूट पैकेज लॉन्च होगा. इसकी कीमत 55,400 रुपए दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर होगी.

समय-समय पर आईआरसीटीसी पर्यटकों की सुविधा के लिए देश और विदेश के ट्रेन और हवाई पैकेज लांच करता है. आने वाले महीनों के लिए देश-विदेश के टूर पैकेज तैयार हैं. इनमें भारत के विभिन्न हिस्सों में लोग अपने पैकेज बुक कर सकेंगे, साथ ही विदेश के भी पैकेज बुक कर पर्यटन का लुत्फ उठा सकेंगे. -अजीत कुमार सिन्हा, चीफ रीजनल मैनेजर-आईआरसीटीसी



विदेशों के हवाई पैकेजः भारत की सीमा से लगे पड़ोसी देश भूटान जिसे "द लैंड आफ हैप्पीनेस" के नाम से जाना जाता है. आईआरसीटीसी यहां घूमने के लिए एक बेहतरीन प्लान लेकर आ रहा है. अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि विशेष टूर पैकेज 31 अक्टूबर से पांच नवंबर तक का होगा, जिसमें यात्रियों को पारो, थिम्फू और पुनाखा की पांच रात और छह दिन की विदेश यात्रा कराई जाएगी. इस टूर में यात्रियों को इंडिगो एयरलाइंस और द्रुक एयर की डायरेक्ट फ्लाइट से यात्रा, तीन सितारा होटल में ठहराव, भारतीय भोजन (पांच ब्रेकफास्ट, पांच लंच, पांच डिनर), ट्रैवल इंश्योरेंस, गाइड सुविधा सहित कई प्रमुख दर्शनीय स्थलों में घुमाया जाएगा. सिमटोखा ज़ोंग, मेमोरियल चोर्टन, बुद्धा व्यू प्वाइंट, दोचूला पास, चिमी लहाखांग मंदिर व सस्पेंशन ब्रिज, पुनाखा से पारो, राष्ट्रीय संग्रहालय व प्राचीन किचू लहाखांग मंदिर टाइगर नेस्ट (तक्तसांग मोनास्ट्री) और चेले ला पास का भ्रमण कराया जाएगा. दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 85300 रुपये होगा.

हांगकांग का लांच होगा पैकेजः आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर ने बताया कि 30 नवंबर को छह रात और सात दिन का हांगकांग मकाउ का पैकेज लॉन्च किया जाएगा. इस हवाई पैकेज में 1,37,500 रुपए खर्च कर दो लोग एक साथ ठहर सकेंगे. 25 दिसंबर को पांच रात और छह दिन का नेपाल का पैकेज लॉन्च किया जाएगा जिसमें दो लोगों के एक साथ ठहरने पर पैकेज की कीमत 42500 रखी गई है.

नए साल में लांच होंगे ये पैकेजः आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर ने बताया कि नए साल 2026 में आईआरसीटीसी कई पैकेज लॉन्च करेगा. इनमें अंकोरवाट कंबोडिया और वियतनाम के पैकेज लॉन्च होंगे, जो दो जनवरी से 10 रात और 11 दिन का होंगे. 160,500 रुपए इस पैकेज की कीमत दो लोगों के एक साथ ठहरने के लिए रखी गई है. इसके अलावा 24 दिसंबर को पांच रात और छह दिन के लिए थाईलैंड का पैकेज आएगा. जनवरी 2026 में छह रात और 7 दिन का दुबई विद अबू धाबी का पैकेज लॉन्च होगा. 12 फरवरी को छह रात और सात दिन का फुकेट और कार्बी का पैकेज लॉन्च होगा. 29 मार्च को नौ रात और 10 दिन का जापान का पैकेज लॉन्च किया जाएगा. अभी इन पैकेज की कीमत आईआरसीटीसी ने तय नहीं की हैं.

