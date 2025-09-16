ETV Bharat / state

भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के पैकेज में शामिल कोटा का दशहरा मेला

कोटा के विशाल रावण दहन को देखने IRCTC की विशेष ट्रेन से गुजरात-महाराष्ट्र के सैलानी पहुंचेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा.

Kota Dussehra Fair 2025
IRCTC की विशेष ट्रेन पहुंचेगी कोटा. (ETV Bharat file photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2025 at 9:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: इस बार कोटा में दुनिया का सबसे ऊंचा रावण बनाया जा रहा है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने कोटा के दशहरा मेले को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास किया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर आईआरसीटीसी ने अपने पर्यटन पैकेज में कोटा दशहरा मेले को शामिल किया है.

ओम बिरला की ओर से जारी प्रेसनोट के मुताबिक 4 अक्टूबर से शुरू होने वाले वैष्णो देवी सहित उत्तर भारत के टूर पैकेज में कोटा दशहरा मेला भी शामिल है. इस पैकेज के माध्यम से बड़ी संख्या में पर्यटक, विश्व के सबसे बड़े रावण के दहन को देखने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र से टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कोटा पहुंचेंगे. इस पैकेज पर यात्रा करने वाले सैकड़ों पर्यटक कोटा के दशहरा मेले का आनंद लेंगे.

इस पैकेज के तहत भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शुरू होगी. यह ट्रेन हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर, वैष्णो देवी, मथुरा और आगरा होते हुए कोटा पहुंचेगी. यह 12 दिवसीय यात्रा धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ते हुए कोटा को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाएगी.

पढ़ें: इस बार कोटा दशहरा मेले में बनेगा रिकॉर्ड, दिखेगा रावण दहन का सबसे भव्य और आधुनिक रूप

यात्रा के दसवें दिन, 13 अक्टूबर की सुबह, यह विशेष ट्रेन कोटा पहुंचेगी. यहां पर्यटकों को सेवन वंडर्स, गरडिया महादेव, किशोर सागर तालाब, सिटी पार्क, रिवर फ्रंट और अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा. शाम को उन्हें कोटा का ऐतिहासिक दशहरा मेला दिखाया जाएगा.

स्पीकर ओम बिरला का मानना है कि दशहरा मेले में शामिल होने आने वाले पर्यटक न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे, बल्कि कोटा की संस्कृति और परंपरा को दूसरे राज्यों तक भी पहुंचाएंगे. इस यात्रा की शुरुआत महाराष्ट्र के कोल्हापुर से होगी. यात्री मिराज, सांगली, कराड, सातारा, पुणे, लोनावला, कर्जत, कल्याण, वसई रोड के साथ-साथ गुजरात के वापी, सूरत और वडोदरा जैसे स्टेशनों से इस ट्रेन में सवार हो सकेंगे. इससे बड़ी संख्या में महाराष्ट्र और गुजरात के सैलानी पहली बार कोटा के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

IRCTCBHARAT GAURAV SPECIAL TOURIST TRAINSPEAKER OM BIRLARAVANAS EFFIGY IN KOTAKOTA DUSSEHRA FAIR 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

Explainer: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले पर दोनों पक्ष खुश, एक क्लिक में जानिए पूरा मामला

केंद्र ने राज्यों से डेंगू से निपटने के एहतियाती उपायों की समीक्षा करने को कहा

नई Maruti Victoris की कीमतों का हुआ खुलासा, बेस वेरिएंट मिलेगा सिर्फ 10.5 लाख में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.