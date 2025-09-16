ETV Bharat / state

भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के पैकेज में शामिल कोटा का दशहरा मेला

कोटा: इस बार कोटा में दुनिया का सबसे ऊंचा रावण बनाया जा रहा है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने कोटा के दशहरा मेले को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास किया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर आईआरसीटीसी ने अपने पर्यटन पैकेज में कोटा दशहरा मेले को शामिल किया है.

ओम बिरला की ओर से जारी प्रेसनोट के मुताबिक 4 अक्टूबर से शुरू होने वाले वैष्णो देवी सहित उत्तर भारत के टूर पैकेज में कोटा दशहरा मेला भी शामिल है. इस पैकेज के माध्यम से बड़ी संख्या में पर्यटक, विश्व के सबसे बड़े रावण के दहन को देखने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र से टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कोटा पहुंचेंगे. इस पैकेज पर यात्रा करने वाले सैकड़ों पर्यटक कोटा के दशहरा मेले का आनंद लेंगे.

इस पैकेज के तहत भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शुरू होगी. यह ट्रेन हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर, वैष्णो देवी, मथुरा और आगरा होते हुए कोटा पहुंचेगी. यह 12 दिवसीय यात्रा धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ते हुए कोटा को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाएगी.