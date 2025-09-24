ETV Bharat / state

IRCTC की पहल; मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में ई-आहार ऐप से भी मिलेगा खाना, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा, ओवर चार्जिंग से छुटकारा

अभी तक कुछ लग्जरी ट्रेनों में ही ई-आहार से बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है. अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी यह सुविधा आईआरसीटीसी शुरू करने की तैयारी में है. अभी तक दिल्ली और मुंबई की ट्रेनों में यह सेवा शुरू की गई है. इस सेवा के तहत डिलीवरी के दो घंटे पहले तक बुकिंग रद्द की जा सकती है. अगर खाना नहीं पहुंचता है तो रिफंड मिलेगा.

लखनऊ: आईआरसीटीसी (IRCTC) की तरफ से ई-कैटरिंग के माध्यम से अभी तक ट्रेनों में यात्रियों की डिमांड पर खाना उपलब्ध कराया जाता है. अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में ई-आहार ऐप से भोजन बुक करने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की तैयारी है. ई-आहार ऐप में टिकट बुक करते समय ही अपना मनपसंद भोजन बुक कर ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा होगी. कई बार यात्रियों की यह शिकायत आती है कि ट्रेन के अंदर खाने की कीमत ज्यादा वसूली जा रही है. ई-आहार में पहले ही पेमेंट हो जाने के बाद ज्यादा वसूली की शिकायतें दूर होंगी. इससे डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा.

आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा बताते हैं कि जब यात्रा के लिए टिकट बुक करते हैं और खाने के शुल्क की अदायगी करते हैं, वह प्रीपेड सेवा कही जाती है. राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, तेजस और वंदे भारत में टिकट बुकिंग के समय खाने का शुल्क लिया जाता है. ई-कैटरिंग के माध्यम से सभी बड़े-बड़े स्टेशनों पर बड़ी संख्या में एंपेनल्ड यूनिट्स, रेस्टोरेंट और होटल की तरफ से खाना ऑनलाइन परचेज करने की व्यवस्था है. कैटरिंग की ये सेवा तेजी से बढ़ रही है.

इसी तर्ज पर अब ई-आहार की सेवा भी लाई गई है, जिसमें मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में यह सुविधा बहाल की जा रही है. इससे ओवर चार्जिंग की शिकायतें दूर हो सकेंगी और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सकेगा. डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने और शिकायतों को दूर करने के लिए इस तरह की व्यवस्था अब अन्य ट्रेनों में भी किए जाने की तैयारी है.

ई-आहार पर कैसे बुक कर सकते हैं मनपसंद भोजन: अपने स्मार्टफोन पर ई-आहार ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या eCatering IRCTC की वेबसाइट पर जा सकते हैं. इसके बाद ऐप या वेबसाइट पर अपने टिकट का पीएनआर नंबर दर्ज करने के बाद यात्री की डिटेल और ट्रेन का नाम अपने आप ही शो हो जाएगा. यात्री मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों से उपलब्ध प्रसिद्ध व्यंजन को देखकर बुकिंग कर सकते हैं. यूपीआई, वॉलेट, नेटबैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी जैसे पेमेंट ऑप्शंस यूज किए जा सकते है. खाना ऑनलाइन बुक होने के बाद आपका ऑर्डर आपकी सीट पर पहुंचा दिया जाता है. डिलीवरी पार्टनर डिलीवरी कोड का से सत्यापित करता है. केवल IRCTC लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही खाना सर्व करते हैं. सबसे खास बात है अगर समय पर ट्रेन नहीं पहुंचती है तो रिफंड की भी सुविधा है.

