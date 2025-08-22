ETV Bharat / state

अंडमान घूमने का बना रहे प्लान तो IRCTC लाया है आपके लिए ये टूर पैकेज, जानिए कितना होगा खर्चा, पूरा डिटेल - IRCTC ANDAMAN TOUR PACKAGE

अदभुत अंडमान है घूमने का प्लान तो आईआरसीटीसी लाया है ये सुनहरा मौका

आईआरसीटीसी का अंडमान टूर प्लान (photo credit ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 6:41 PM IST

लखनऊ: अगर आप भी बना रहे हैं अंडमान के सुंदर बीच और ऐतिहासिक स्मारक घूमने का प्लान तो फिर आईआरसीटीसी आपके लिए लाया है यह खास टूर पैकेज. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने यात्रियों की मांग को देखते हुए लखनऊ से अदभुत अंडमान भ्रमण के लिए छह रात और सात दिन का हवाई टूर पैकेज प्लान लेकर आया है. यह टूर 11 सितंबर से 17 सितंबर तक चलाया जाएगा.

टूर पैकेज की खासियत
इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से पोर्ट ब्लेयर आने जाने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है. जिसका हॉल्ट कोलकाता एयरपोर्ट पर होगा. इसके साथ ही खान-पान और ठहरने के लिए तीन सितारा होटल में व्यवस्था की गयी है. यात्रा के दौरान पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील द्वीप में होटल स्टे के साथ पोर्ट ब्लेयर में कॉर्बिन्स कोव बीच, सेल्युलर जेल, लाइट एंड साउंड शो, रॉस द्वीप, उत्तरी खाड़ी द्वीप, हेवलॉक में कालापत्थर समुद्र तट और राधा नगर समुद्र तट. नील द्वीप में लखमनपुर समुद्र तट, प्राकृतिक पुल, भरतपुर समुद्र तट का भ्रमण कराया जाएगा.

कितना आएगा खर्च

आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 70300 रुपए, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 56500 रुपए, तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 55900 रुपए है. माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 51000 रुपए बेड सहित और 47500 रुपए बिना बेड के होगा. इस पैकेज में एलटीसी की भी सुविधा मिलेगी. पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी.

कैसे करें बुकिंग

यात्रा की बुकिंग हेतु पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन भी कराई जा सकती है.
अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए 9236391911/8287930911/8287930902. कानपुर के लिए 8287930927 मोबाइल नम्बरों पर संपर्क कर सकते हैं.

