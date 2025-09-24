ETV Bharat / state

भारत के 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन ट्रेन से करने का मौका, IRCTC चलाएगा ये स्पेशल ट्रेन

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) ने की तैयारी.

irctc bharat gaurav tourist train 7 jyotirlinga darshan special train indian railways
प्रतीकात्मक. (getty images.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 9:14 AM IST

3 Min Read
लखनऊ: अगर आप एक साथ देश के 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन एक बेहतरीन माध्यम साबित हो सकती है. इस ट्रेन के जरिए आप एक साथ सात ज्योतिर्लिंग दर्शन का अपना सपना पूरा कर सकते हैं.

कहां-कहां दर्शन होंगे: योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से (भारत गौरव पर्यटक ट्रेन) उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिलिंग, ओंमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात में द्वारिकाधीश, भेट-द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिग्नेचर ब्रिज, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नासिक में त्रियंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचवटी, कालाराम मंदिर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, संभाजी नगर में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और स्थानीय मंदिर यात्रा का ये पैकेज बुक कर सकते हैं.


कितनी सीटें हैंः आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा बताते हैं कि श्रेणी अनुसार कुल बर्थों की संख्या 767 है. सेकंड एसी (कुल 49 सीटें), थर्ड एसी (कुल 70 सीटें) और स्लीपर (कुल 648 सीटें) हैं. योगनगरी ऋषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, उरई, झांसी और ललितपुर से ट्रेन पर चढ़ने और उतरने की व्यवस्था है.

कब से कब तक चलेगीः 18 नवंबर से 29 नवंबर तक 11 रात और 12 दिन का ये पैकेज है. उन्होंने बताया कि इस पैकेज में सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास यात्रा, नाश्ता और दोपहर व रात्रि का शाकाहारी भोजन, एसी/ नॉन एसी बसों से स्थानीय भ्रमण शामिल है.




ये हैं श्रेणियां (खर्च रुपए में)

  • इकोनामी श्रेणी (स्लीपर क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 24100 रुपए प्रति व्यक्ति और प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य 22720 है. (स्लीपर क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर नॉन एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में मल्टी शेयर पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज और नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था) है.
  • स्टैंडर्ड श्रेणी (थर्ड एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 40890 रुपए प्रति व्यक्ति और प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य 39260 रुपए है. ( थर्ड एसी क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में डबल/ट्रिपल पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था) है.
  • कम्फर्ट श्रेणी ( सेकंड एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 54390 रुपए प्रति व्यक्ति और प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य 52425 रुपए है. (सेकंड एसी क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर एसी होटलों में ठहरने, एसी होटल के कमरे में डबल/ट्रिपल पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था) है.


    आसान भुगतान की सुविधा मिलेगी: उन्होंने बताया कि इस यात्रा सेवा मे लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) और समान मासिक किस्त यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट( EMI) की सुविधा भी उपलब्ध है. ईएमआई की सुविधा आईआरसीटीसी पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी व गैर सरकारी बैंक से ली जा सकती है.


    ऐसे कर सकते हैं बुकिंग: इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जायेगी. यात्रा की बुकिंग के लिए गोमतीनगर के पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की बेवसाइट www.irctctourism.com से ऑनलाइन बुकिंग भी कराई जा सकती है. 9236391908, 8287930199, 8287930908 7302821864, 8595924294 इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क भी किया जा सकता है.

