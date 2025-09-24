ETV Bharat / state

भारत के 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन ट्रेन से करने का मौका, IRCTC चलाएगा ये स्पेशल ट्रेन

लखनऊ: अगर आप एक साथ देश के 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन एक बेहतरीन माध्यम साबित हो सकती है. इस ट्रेन के जरिए आप एक साथ सात ज्योतिर्लिंग दर्शन का अपना सपना पूरा कर सकते हैं.

कहां-कहां दर्शन होंगे: योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से (भारत गौरव पर्यटक ट्रेन) उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिलिंग, ओंमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात में द्वारिकाधीश, भेट-द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिग्नेचर ब्रिज, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नासिक में त्रियंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचवटी, कालाराम मंदिर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, संभाजी नगर में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और स्थानीय मंदिर यात्रा का ये पैकेज बुक कर सकते हैं.





कितनी सीटें हैंः आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा बताते हैं कि श्रेणी अनुसार कुल बर्थों की संख्या 767 है. सेकंड एसी (कुल 49 सीटें), थर्ड एसी (कुल 70 सीटें) और स्लीपर (कुल 648 सीटें) हैं. योगनगरी ऋषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, उरई, झांसी और ललितपुर से ट्रेन पर चढ़ने और उतरने की व्यवस्था है.



कब से कब तक चलेगीः 18 नवंबर से 29 नवंबर तक 11 रात और 12 दिन का ये पैकेज है. उन्होंने बताया कि इस पैकेज में सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास यात्रा, नाश्ता और दोपहर व रात्रि का शाकाहारी भोजन, एसी/ नॉन एसी बसों से स्थानीय भ्रमण शामिल है.









ये हैं श्रेणियां (खर्च रुपए में)

