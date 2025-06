ETV Bharat / state

ईरान से 90 भारतीयों का जत्था प्रयागराज पहुंचा; वतन वापसी करने वाले बोले- जिंदा लौटेंगे यह सोचा नहीं था, थैंक्यू मोदी जी… - PRAYAGRAJ NEWS

ईरान से सकुशल प्रयागराज पहुंचे जायरीन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : June 24, 2025 at 9:08 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 10:54 AM IST

प्रयागराज: 'जहां बम गिर रहे थे, वह कुम शहर से कोई 100 किलोमीटर दूर था. हमारी सांसें अटकी हुई थीं. हम अपने वतन जिंदा लौट पाएंगे, यह उम्मीद नहीं थी. हमारे पास जरूरी दवाइयां, सामान खत्म हो गया था. हमारे जत्थे में कई गंभीर रूप से बीमार बुजुर्ग थे.' यह कहना है प्रयागराज के दरियाबाद मोहल्ले के वजाहद हुसैन का जो 90 जायरीनों के जत्थे के साथ प्रयागराज से ईरान जियारत करने गए थे. इजराइल-ईराक युद्ध के बीच फंसे भारतीयों के लिए केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंधू चला रही है. इसी के तहत 85 यात्रियों का जत्था प्रयागराज पहुंचा. यह सभी जायरीन 13 जून को वापस आने वाले थे, लेकिन युद्ध शुरू होने और फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से वहां फंस गए थे. भारत सरकार की पहल से सभी को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया गया है. यह लोग तेहरान से करीब 100 किमी दूर कुम शहर में थे, जहां होटल की खिड़की से ड्रोन अटैक दिखता था. तब सबकी सांसें रुक जाती थीं. अब घर वापसी पर इन्हें राहत मिली है और सभी ने भारत सरकार और पीएम मोदी को शुक्रिया कहा है. वतन वापसी के बाद भारत सरकार का किया शुक्रिया. (Video Credit: ETV Bharat) 290 भारतीयों की वतन वापसी: प्रयागराज के दरियाबाद निवासी वजाहद हुसैन समेत उनके परिवार के सभी 17 सदस्य सोमवार को सुरक्षित प्रयागराज लौटे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. सोमवार को 90 यात्रियों का जत्था प्रयागराज पहुंचा. वजाहद ने बताया कि रविवार शाम साढ़े छह बजे महान एयरलाइंस का विमान 290 भारतीयों को लेकर ईरान के मशहद एयरपोर्ट से उड़ा और रात करीब 11 बजे दिल्ली पहुंचा. 19 मई को ईराक पहुंचे थे लोग: इनमें प्रयागराज के उन 90 यात्रियों का जत्था भी शामिल था, जो जियारत के लिए ईराक व ईरान की यात्रा पर गया था. यह जत्था 19 मई को ईराक के लिए रवाना हुआ था. पहले सभी करबला गए और इसके बाद ईरान पहुंचे थे. 13 जून को वापसी थी, लेकिन जैसे ही होटल छोड़कर बस से एयरपोर्ट के लिए निकलने की तैयारी की जा रही थी, तभी पता चला कि इसराइल ने हमला कर दिया है. ईरान के सभी एयरबेस बंद कर दिए गए हैं. इसके बाद सभी को कुम शहर रवाना कर दिया गया.

वतन वापसी का पूरा खर्च सरकार ने उठाया: समीर नकवी ने बताया कि हमारी मां, नानी समेत परिवार के कुल 22 लोग ईरान जियारत करने गए थे. हम सब वहां के हालात और अपनों के दिलों में बस गए खौफ से काफी परेशान थे. यहां से हम जो कर सकते थे, कर रहे थे, लेकिन चिंता से हमारी रातों की नींदें हराम हो गई थी अब सभी सकुशल वापस अपने वतन लौट चुके हैं. उन्होंने मीडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया. कहा कि हमें यह उम्मीद नहीं थी भारत सरकार इतनी जल्दी हमारे परिवारों को वतन वापसी में मदद करेगा. भारत सरकार ने जिस तरह से जायरीनों को सकुशल और इतनी जल्दी निकाला, वह काबिलेतारीफ है. इससे हमारा सीना देश के नेतृत्व के प्रति गर्व से चौड़ा हो गया है. हम भारत सरकार का, विदेश मंत्री और एंबेसी के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. एंबेसी के लोगों ने दिन-रात करके जायरीनों और इरान में फंसे स्टूडेंट्स को वतन वापसी में मदद की है. वजाहद हुसैन और उनके परिवार के सदस्य बताते हैं, कि मशहद में भारत सरकार ने उन्हें एक पांच सितारा होटल में ठहराया. खान-पान की शानदार व्यवस्था थी. दिल्ली लौटने पर एयरपोर्ट के सामने एसी बसें लगी हुई थीं और यात्रियों को घर तक पहुंचाने की फ्री व्यवस्था की गई थी. हालांकि, थकान इतनी ज्यादा थी, कि बस से लौटने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए ट्रेन से प्रयागराज आए. कुम से 16 घंटे की यात्रा करके मसहद पहुंचें वजाहत ने बताया कि भारत सरकार की पहल पर चार दिन पहले सभी को कुम से वापस मशहद शहर भेजा गया. मशहद से दिल्ली की उड़ान: बस से 16 घंटे की 1100 किमी लंबी यात्रा करने के बाद जयरीनों का जत्था मशहद पहुंचा. यहां हमें फाइव स्टार होटलों में ठहराया गया. शानदार लजीज व्यंजन कराया गया. एंबेसी के लोगों ने हमारा पूरा खयाल रखा. बोले आप सब सुरक्षित हैं, हम आपको जल्द वतन वापस लेकर जाएंगे. चिंता की कोई बात नहीं. वजाहद के साथ उनके पिता इकरार हुसैन, मां मोहसिना बेगम, बहन तनजीम फातिमा, बहन की दो बेटियां आलिमा व आलिफा, बड़े भाई सैयद जैगम अब्बास, मामा शख्फत अली समेत परिवार के सभी 17 सदस्य ईरान गए थे. यह भी पढ़ें: यूपी का एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से नहीं उड़ती एक भी फ्लाइट; 270 करोड़ से तैयार हुआ, PM मोदी ने 4 साल पहले किया था उद्घाटन

