ETV Bharat / state

IPS वाई पूरन की पत्नी ने सीएम को दी लिखित शिकायत, दोनों के बीच करीब एक घंटे तक हुई मुलाकात, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

IPS officer suicide update: IPS अधिकारी वाई पूरन की मौत मामले में CM नायब सैनी ने उनकी पत्नी IAS अमनीत पी कुमार से बातचीत की.

Haryana IPS officer suicide update
Haryana IPS officer suicide update (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 9, 2025 at 2:38 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई पूरन आत्महत्या मामले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. वीरवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सीनियर IAS अधिकारी अमनीत पी कुमार यानी IG वाई पूरन कुमार की पत्नी से मुलाकात की. दोनों की बीच बंद कमरे में करीब एक घंटे तक मुलाकात चली. इस दौरान IG वाई पूरन की पत्नी ने सीएम नायब सैनी की लिखित शिकायत दी. जिसमें उन्होंने सभी आरोपियों को सस्पेंड कर गिरफ्तार करने की मांग की.

IPS वाई पूरन की पत्नी ने सीएम को लिखित में दी शिकायत: सीएम को दी शिकायत में वाई पूरन की पत्नी अमनीत पी ने लिखा "ये दुखद है कि एक स्पष्ट और विस्तृत सुसाइड नोट और एक औपचारिक शिकायत होने के बावजूद, आज तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई. सुसाइड नोट में उत्पीड़न, अपमान और यातना का माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज हैं. जिसके कारण ये दुखद कृत्य हुआ. ये नोट एक मृत्युकालिक कथन है और इसे तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग करने वाले एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए."

चंडीगढ़ से भूपेंद्र जिष्टू की ग्राउंड रिपोर्ट (Etv Bharat)

IPS वाई पूरन की पत्नी अमनीत ने लिखा "ये बात बार-बार दोहराई जा रही है कि 48 घंटे बीत जाने के बावजूद, चंडीगढ़ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है. शिकायत और सुसाइड नोट में संज्ञेय अपराध का खुलासा होने के बावजूद आज तक प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई है. इस मामले में हरियाणा पुलिस और प्रशासन के उच्च पदस्थ अधिकारी आरोपी हैं और वे चंडीगढ़ पुलिस को प्रभावित कर रहे हैं. इस शिकायत के बाद, ये 'उच्च पदस्थ अधिकारी' मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे और मुझे विभागीय या अन्य तरीकों से फंसाने की भी कोशिश करेंगे."

Haryana IPS officer suicide update
IPS वाई पूरन की पत्नी ने सीएम को दी लिखित शिकायत (IPS Y Puran wife letter to CM Saini)

IPS वाई पूरन की पत्नी अमनीत पी की सीएम नायब सैनी से मांग:

  • सुसाइड नोट और साथ में दी गई शिकायत में नामित सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए.
  • जांच में हस्तक्षेप, साक्ष्यों से छेड़छाड़ या प्रभाव को रोकने के लिए सभी आरोपियों को तत्काल निलंबित और गिरफ्तार किया जाए.
  • स्वर्गीय वाई पूरन कुमार के परिवार, विशेषकर उनकी दो बेटियों, जो गंभीर खतरे और मानसिक संकट में हैं. उनके लिए स्थायी सुरक्षा कवर का प्रावधान किया जाए.
  • परिवार के अधिकारों और सम्मान की रक्षा, क्योंकि उन्हें जिम्मेदार लोगों से उत्पीड़न और भय का सामना करना पड़ रहा है.
Haryana IPS officer suicide update
IPS वाई पूरन की पत्नी ने सीएम को दी लिखित शिकायत (IPS Y Puran wife letter to CM Saini)

CM ने मांगी रिपोर्ट: जैसे ही सीएम नायब सैनी जापान से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने एयरपोर्ट पर ही डीजीपी शत्रुजीत कपूर से मुलाकात की. वहां उन्होंने सीधे तौर पर वाई पूरन आत्महत्या मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की. सुसाइड नोट में पूरन कुमार ने कई अधिकारियों का जिक्र किया है. इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने सीधे IAS अमनीत पी कुमार से संवाद किया.

अभी तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम, बेटी के इंतजार में देरी: IG पूरन कुमार का शव इस वक्त चंडीगढ़ सेक्टर-16 स्थित गवर्नमेंट अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखा गया है. बुधवार को उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार जापान से लौटी, लेकिन उन्होंने पोस्टमॉर्टम के लिए इंकार कर दिया. अमनीत ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक उनकी बड़ी बेटी अमेरिका से नहीं लौटती, तब तक किसी भी अंतिम प्रक्रिया पर फैसला नहीं लिया जाएगा.

IAS अधिकारी ने DGP और SP पर लगाए गंभीर आरोप: अमनीत पी कुमार ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर-11 थाने में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने दोनों अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूरन कुमार के साथ जातिगत भेदभाव किया, उत्पीड़न किया और सार्वजनिक रूप से उनका अपमान किया. अमनीत का कहना है कि उनके पति को अनुसूचित जाति से होने के चलते जातिसूचक गालियां दी गई.

घर के बेसमेंट में मिला IPS का शव: IPS वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में कोठी नंबर 116 में रहते थे. मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 को वो और उनकी छोटी बेटी घर पर थे. सुबह दोनों ग्राउंड फ्लोर पर थे, लेकिन पूरन बेसमेंट में चले गए. वहां साउंडप्रूफ मूवी थिएटर में सोफे पर बैठकर उन्होंने आत्महत्या कर ली. बेटी को पिता का शव और खून दिखा, तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी. चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि मौके से एक पिस्टल, वसीयत और फाइनल नोट मिला. सुसाइड नोट में खुलासे के बाद हरियाणा की सियासत और अफरशाही में हलचल मची है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा IPS सुसाइड केस में ट्विस्ट, IAS अफसर पत्नी पहुंची थाने, DGP और रोहतक SP के खिलाफ शिकायत

ये भी पढ़ें- IPS सुसाइड केस: शराब कारोबारी ने वीडियो जारी कर पूरन कुमार के गनमैन पर पर लगाए रिश्वत लेने और टॉर्चर करने का आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

IPS OFFICER Y PURAN WIFE AMNEET PHARYANA CHIEF MINISTER NAYAB SAINIIPS OFFICER Y PURANIPS वाई पूरनHARYANA IPS OFFICER SUICIDE UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.