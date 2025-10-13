ETV Bharat / state

IPS वाई पूरन कुमार खुदकुशी मामलाः चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और रवनीत बिट्टू, परिजनों से की मुलाकात

चंडीगढ़ः हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार मौत मामले का आज सातवां दिन है. अभी तक परिवार और सरकार के बीच गतिरोध जारी है. शव का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है. इसी बीच चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित वाई पूरन कुमार के कोठी में परिवार वालों से मिलने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से राजनेताओं और दलित संगठनों से जुड़े लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है. सोमवार को नरेंद्र मोदी कैबिनेट के सहयोगी राज्य मंत्री रामदास अठावले और रवनीत बिट्टू चंडीगढ़ पहुंचे. इस दौरान दोनों नेताओं ने अलग-अलग परिजनों से मुलाकात की.

'देश में दलित विरोधी मानसिकता खत्म नहीं हुई है': केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि "मैंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है. मृतक आईपीएस के परिवार वालों ने मांग की है कि पूरन कुमार का हमेशा ही उत्पीड़न हुआ है. गलत काम कोई और करता था और इल्जाम पूरन कुमार पर लगा दिए जाते थे. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में मैंने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलने का वक्त भी मांगा है. इस पूरे मामले में डीजीपी और एसपी दो अहम आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि रोहतक के तत्कालीन एसपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए. पूरे देश के दलित समुदाय में इस घटना से नाराजगी है, कई राज्यों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं. आजादी के 75 साल के बाद भी अब तक देश में दलित विरोधी मानसिकता खत्म नहीं हुई है. आज भी देश में भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान का अपमान हो रहा है जो नहीं होना चाहिए."