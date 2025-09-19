ETV Bharat / state

सीआईडी और एसीबी डीजी के प्रभार से हटाए गए डीजीपी अनुराग गुप्ता, झारखंड में बड़े पैमाने पर IPS अफसरों का ट्रांसफर

रांची: झारखंड सरकार ने बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है. डीजी स्तर से लेकर जिला स्तर तक 30 आईपीएस का तबादला किया गया है. डीजीपी अनुराग गुप्ता से सीआईडी और एसीबी दोनों ही के डीजी का प्रभार वापस ले लिया गया है. वहीं राकेश रंजन को रांची एसएसपी बनाया गया है जबकि आईपीएस सौरव को देवघर का एसपी बनाया गया है.

डीजीपी अनुराग गुप्ता सीआईडी, डीजी से हटाए गए

30 आईपीएस अफसर के तबादले में सबसे आश्चर्यजनक बात डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर है. डीजीपी अनुराग गुप्ता को सीआईडी और एसीबी डीजी के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. लंबे समय से अनुराग गुप्ता सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के डीजी के प्रभार में थे. अब अनुराग गुप्ता सिर्फ झारखंड के डीजीपी के पद पर हैं. दूसरी तरफ डीआईजी में प्रमोट हो चुके रांची के एसएसपी चन्दन कुमार सिन्हा को एसीबी में डीआईजी बनाया गया है.