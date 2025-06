ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में 9 आईपीएस का ट्रांसफर, नक्सल प्रभावित जिले सहित दुर्ग बिलासपुर और नवा रायपुर के IPS का तबादला - IPS TRANSFER IN CHHATTISGARH

छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रांसफर ऑर्डर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : June 26, 2025 at 10:55 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 11:22 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पदस्थ 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है. 9 आईपीएस अधिकारी साल 2019 बैच से लेकर साल 2020 बैच के हैं. इन जिलों के आईपीएस ट्रांसफर: जिन पुलिस अधिकारियों को एक जगह से दूसरे जगह भेजा गया है उनमें बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, मोहला मानपुर, दुर्ग, बिलासपुर और नवा रायपुर पुलिस मुख्यालय शामिल है.

