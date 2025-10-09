ETV Bharat / state

आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी बने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मिली ये खास जिम्मेदारी

आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी बने एसीएस ( HP Govt )

Published : October 9, 2025 at 9:29 AM IST | Updated : October 9, 2025 at 9:56 AM IST

शिमला: दिवाली से पहले आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी को खास तोहफा मिला है. हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार ने 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (एसीएस) सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट डिपार्टमेंट का जिम्मा दे दिया है. श्याम भगत नेगी कुछ समय पहले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से दिल्ली से हिमाचल वापस लौटे हैं. IPS अधिकारी श्याम भगत नेगी बने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इससे पहले माना जा रहा था कि प्रदेश सरकार उन्हें राज्य का अगला पुलिस महानिदेशक यानी DGP की कमान सौंपेगी. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ. सुखविंदर सरकार ने बुधवार, 8 अक्टूबर को प्रदेश के सबसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर को एसीएस की जिम्मेदारी सौंपी है. इसके साथ ही 1996 बैच के आईपीएस अभिषेक त्रिवेदी की सचिव सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के तौर पर नियुक्ति को कैंसिल कर दिया गया है. सुक्खू सरकार ने पिछले सप्ताह ही उन्हें सचिव सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट लगाया था. इसे संबंध में मुख्य कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं.

