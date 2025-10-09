ETV Bharat / state

आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी बने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मिली ये खास जिम्मेदारी

हिमाचल सरकार ने आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सोशल जस्टिस एवं एंपावरमेंट डिपार्टमेंट का जिम्मा दिया है.

IPS officer Shyam Bhagat Negi
आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी बने एसीएस (HP Govt)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 9, 2025

Updated : October 9, 2025 at 9:56 AM IST

शिमला: दिवाली से पहले आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी को खास तोहफा मिला है. हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार ने 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (एसीएस) सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट डिपार्टमेंट का जिम्मा दे दिया है. श्याम भगत नेगी कुछ समय पहले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से दिल्ली से हिमाचल वापस लौटे हैं.

IPS अधिकारी श्याम भगत नेगी बने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी

इससे पहले माना जा रहा था कि प्रदेश सरकार उन्हें राज्य का अगला पुलिस महानिदेशक यानी DGP की कमान सौंपेगी. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ. सुखविंदर सरकार ने बुधवार, 8 अक्टूबर को प्रदेश के सबसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर को एसीएस की जिम्मेदारी सौंपी है. इसके साथ ही 1996 बैच के आईपीएस अभिषेक त्रिवेदी की सचिव सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के तौर पर नियुक्ति को कैंसिल कर दिया गया है. सुक्खू सरकार ने पिछले सप्ताह ही उन्हें सचिव सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट लगाया था. इसे संबंध में मुख्य कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं.

IPS officer Shyam Bhagat Negi appointed HP ACS
श्याम भगत नेगी बने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (Notification)

1990 बैच के हिमाचल कैडर के अधिकारी हैं श्याम भगत नेगी

IPS श्याम भगत नेगी हिमाचल प्रदेश कैडर के 1990 बैच के अधिकारी हैं. इससे पहले श्याम भगत नेदी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे. जुलाई 2025 में अपने मूल कैडर में वापस आ गए थे. श्याम भगत नेगी हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में से एक हैं. 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं.

किन्नौर जिले के रहने वाले हैं श्याम भगत नेगी

श्याम भगत नेगी का जन्म 15 मार्च 1966 को हुआ था. उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से है. उन्होंने एमबीए की डिग्री भी हासिल की है. श्याम भगत नेगी 1990 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं और हिमाचल प्रदेश में सबसे सीनियर अधिकारियों में से एक हैं. उनकी वापसी के बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश के DGP बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन उन्हें अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ACS) सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट विभाग का जिम्मेदारी सौंपी गई है.

