नई दिल्ली: वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला. उन्होंने एस बी के सिंह का स्थान लिया, जो केवल 21 दिनों तक इस पद पर रहे. अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 1992 बैच के अधिकारी गोलचा ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण किया.
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को नियुक्ति का आदेश जारी किया था. यह आदेश दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को उनके सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में एक जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के एक दिन बाद जारी किया गया. हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस नियुक्ति का हमले से कोई संबंध नहीं है. गोलचा अप्रैल 2027 तक सेवा देंगे. वह अपने स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान विशेष पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) के रूप में निर्णायक भूमिका निभाई थी. उनके पूर्ववर्ती, 1988 बैच के अधिकारी एस बी के सिंह का दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यकाल सबसे छोटा था, जिन्होंने संजय अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद 1 अगस्त को पदभार संभाला था.
सतीश गोलचा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां: सतीश गोलचा का कार्यकाल विविध जिम्मेदारियों से भरा रहा है. दिल्ली पुलिस में सतीश गोलचा डीसीपी, ज्वाइंट सीपी और स्पेशल सीपी (लॉ एंड ऑर्डर), स्पेशल सीपी (लॉ एंड ऑर्डर तथा इंटेलिजेंस) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं. वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान कानून-व्यवस्था संभालने की उनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही थी. वर्ष 2022 से 2023 तक वह अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे, जहां उन्होंने उग्रवाद व सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर कठोर और व्यावहारिक निर्णय लिए थे, जिससे कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ था. इसके बाद गोलचा को अप्रैल 2024 में तिहाड़ जेल का महानिदेशक नियुक्त किया गया था.
सतीश गोलचा की चुनौतियां: सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार देने के कई कारणों से सामयिक और रणनीतिक माना जा रहा है. अनुभव व सीनियरिटी उन्हें निर्णयात्मक स्थितियों में भरोसेमंद बनाती है. दिल्ली की सामाजिक-सुरक्षा चुनौतियों की गोलचा को गहरी समझ है. जेल व पुलिस तंत्र के बीच समन्वय का उनका अनुभव विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है. उनकी राजनीतिक निष्पक्षता व व्यवस्थागत अनुशासन प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं.
हालांकि, सतीश गोलचा के सामने चुनौती यह होगी कि वे पुलिस बल की तेजी से कार्यप्रणाली और जेल की दीर्घकालिक सुधार प्रक्रिया के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं. उनके नेतृत्व में यदि प्रशासनिक समन्वय व सार्वजनिक भरोसे की वृद्धि होती है, तो वे एक स्थायी नियुक्ति के मजबूत दावेदार बन सकते हैं. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वह राजधानी दिल्ली की बहुस्तरीय कानून-व्यवस्था को किस प्रकार दिशा देते हैं.
दिल्ली कैडर के अधिकारी को सीपी बनाने की थी मांग: दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष और पूर्व एसीपी वेद भूषण का कहना है कि दिल्ली में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए दिल्ली कैडर के ही आईपीएस अधिकारी को पुलिस आयुक्त बनाने की मांग की गई थी. सतीश गोलचा भी दिल्ली कैडर के हैं और सबसे सीनियर और अनुभवी अधिकारी हैं. उनके दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाए जाने से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी.
