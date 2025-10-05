ETV Bharat / state

बिहार चुनाव से पहले IPS आदित्य कुमार को बड़ी राहत, तीन साल के बाद निलंबनमुक्त

पटना: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले करीब तीन साल से निलंबित चल रहे IPS अधिकारी आदित्य कुमार को निलंबन से मुक्त कर दिया गया है. उन्हें सेवा में लौटने की अनुमति भी दी गई है. यह कदम राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.

2011 बैच के IPS अधिकारी हैं आदित्य कुमार: आदित्य कुमार, जो बिहार कैडर के 2011 बैच के IPS अधिकारी हैं, उन्हें अक्टूबर 2022 में निलंबित किया गया था, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने डीजीपी को हाई कोर्ट जज के नाम से फर्जी कॉल कराई थी. इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने प्राथमिकी दर्ज की थी. विभागीय एवं आपराधिक जांच जारी थी और इसी दौरान उनकी सेवा अवधि ठप हो गई थी.

निलंबन मुक्त करने का आदेश: राज्य सरकार ने इस विवादित मामले को सुलझाने का रास्ता चुनते हुए 3 अक्टूबर 2025 से उन्हें निलंबनमुक्त करने का आदेश जारी किया है. गृह विभाग के आदेश के अनुसार, उन्‍हें बिहार पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि में योगदान देने के लिए कहा गया है. हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि निलंबन समाप्त होने का मतलब दोषमुक्ति नहीं है. विभागीय जांच अभी पूरी नहीं हुई है.

संतुलन की दृष्टि से देखा जा रहा फैसला: चुनाव से पहले यह कदम प्रशासन और सरकार दोनों के पक्ष में एक संदेश भेजता है कि सरकारी अधिकारियों पर लगे आरोपों का विवेकपूर्ण परीक्षण किया जाएगा. हालांकि इस फैसले को राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन की दृष्टि से देखा जा रहा है. वैसे भी, चुनावी माहौल में किसी भी संवेदनशील मामले को समय रहते सुलझाना आवश्यक माना जाता है.