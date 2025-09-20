ETV Bharat / state

अलीगढ़ में IPS नीरज जादौन ने लिया SSP का चार्ज; बोले- पहली प्राथमिकता जनसुनवाई, पुलिस की विजिबिलिटी अच्छी हो

नवीन सभागार पुलिस लाइन में आईपीएस नीरज जादौन ने पत्रकारों से बातचीत की.

अलीगढ़ में IPS नीरज जादौन
अलीगढ़ में IPS नीरज जादौन (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 9:35 PM IST

अलीगढ़ : हरदोई से ट्रांसफर होकर अलीगढ़ आये आईपीएस नीरज जादौन ने शनिवार को एसएसपी का चार्ज ले लिया है. नवीन सभागार पुलिस लाइन में आईपीएस नीरज जादौन ने पत्रकारों से बातचीत की. मल्टीनेशनल कंपनी की 25 लाख रुपये की जॉब छोड़कर सिविल सर्विसेज का रास्ता चुनने वाले नीरज जादौन का कहना था कि अब जब तक पुलिस सेवा में हूं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और जनता की समस्याओं के समाधान की पूरी कोशिश करूंगा.

आईपीएस नीरज जादौन ने पत्रकारों से बातचीत की. (Video credit: ETV Bharat)

अलीगढ़ में एसएसपी के पद पर आए नीरज जादौन ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता की समस्याओं को सुनना और उनका त्वरित समाधान करना है. उन्होंने कहा कि महिला अपराध, साइबर अपराध और भूमि विवाद जैसे मामलों पर विशेष ध्यान होगा. पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और जनता के साथ संबंध और मजबूत किए जाएंगे. एक सवाल पर उन्होंने कहा कि उन दिनों को याद करना बहुत टफ हो जाता है. बार-बार उन बातों को याद नहीं करना चाहता.

कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की : आईपीएस नीरज जादौन का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. उनका जन्म 1 जनवरी 1983 को हुआ था. वह मूलरूप से जालौन जिले के नौरेजपुर गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि आईआईटी (BHU) से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की और 2005 में नोएडा की एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन की. इसके बाद 2008 में उन्होंने बेंगलुरु में एक कंपनी में 25 लाख पैकेज पर काम शुरू किया.

2010 में सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की : 6 दिसंबर 2008 को उनके पिता नरेंद्र सिंह जादौन की गोली मारकर हत्या कर दी गई. उस समय नीरज महज 25 साल के थे. उन्होंने नौकरी के साथ ही 2010 में सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की. पहले प्रयास में साक्षात्कार तक पहुंचे, लेकिन सफलता नहीं मिली. दूसरे प्रयास में भी रैंक कम आने से मनचाही सेवा नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरी कोशिश में 140वीं रैंक हासिल कर आईपीएस बने. पुलिस सेवा के दौरान नीरज का रुझान हमेशा जमीनी मुद्दों और जनता की समस्याओं पर केंद्रित रहा. अलीगढ़ में ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने गौ-तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसके चलते उन पर कई बार हमले भी हुए. 2018 में एएसपी रहते हुए भी उन्होंने गौ-तस्करी और संगठित अपराधों पर कड़ा प्रहार किया.



