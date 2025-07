ETV Bharat / state

गोरखपुर PTC में महिला सिपाहियों के हंगामे के बाद योगी का बड़ा एक्शन; IPS समेत 2 अफसर सस्पेंड, 5 का ट्रांसफर - GORAKHPUR CASE

गोरखपुर पीटीसी में विरोध प्रदर्शन करतीं ट्रेनी महिला सिपाही. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : July 24, 2025 at 9:07 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 11:38 AM IST

लखनऊ: गोरखपुर 26वीं बटालियन पीएसी में महिला प्रशिक्षुओं के हंगामे के बाद योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. कमांडेंट IPS आनंद कुमार और प्लाटून कमांडर, आरटीसी प्रभारी संजय राय को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं, देर रात DIG पीटीसी प्रधानाचार्य रोहन पी को भी हटा दिया गया. उन्हें प्रतीक्षारत रखा गया है. उनकी जगह पर पीटीएस गोरखपुर में तैनात एएसपी अनिल कुमार को प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया गया है. इस बड़ी कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि कुछ और अधिकारियों पर जल्द ही गाज गिर सकती है. गोरखपुर PTC में पानी के लिए महिला सिपाहियों का बवाल. (Video Credit; ETV Bharat) बाथरूम में नहीं मिले सीसीटीवी कैमरे: शासन ने लखनऊ से पीटीएस मध्य जोन के आईजी डॉ. प्रीतिंदर सिंह को जांच के लिए गोरखपुर भेजा है. आईजी की जांच के बाद बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे के आरोप को निराधार बताया गया है. उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. देर शाम को डीजीपी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर अफसरों से इस मामले पर पूरी रिपोर्ट तलब कर ली है.

600 महिला प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग: दरअसल, पुलिस ट्रेंनिंग सेंटर (PTC) में सिपाही भर्ती 2023 के चयनित आरक्षियों का प्रशिक्षण 21 जुलाई से शुरू हुआ है. पीटीसी में करीब 600 महिला रिक्रूट को ट्रेनिंग के लिए रखा गया है. बुधवार की सुबह प्रशिक्षण के दौरान ही यहां ट्रेनिंग कर रही महिला सिपाहियों ने हंगामा शुरू कर दिया. सुबह 7 बजे से ही प्रशासनिक भवन पर जमा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगीं. कई तरह के गंभीर आरोप लगे: महिला प्रशिक्षुओं ने हंगामे के दौरान कई तरह के आरोप लगाए. इसमें खराब व्यवस्था की शिकायत के साथ दुर्व्यहार का भी आरोप लगा था. बताया जा रहा है कि हंगामे के समय पहुंचे आरटीसी प्रभारी संजय राय ने समझाने की जगह अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया, जिससे मामला और बिगड़ गया. इसके बाद मामले को शांत करने की कोशिश की गई लेकिन महिला सिपाहियों ने 8 बजे से गेट पर आकर हंगामा करना जारी रखा. शासन ने 5 IPS का किया ट्रांसफर: घटना के बाद अपर पुलिस महानिदेशक ने 5 आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए. इसमें रोहन पी कनय को पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रधानाचार्य पीटीएस गोरखपुर से पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रतीक्षारत करते हुए पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है. आईपीएस पूनम को पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएससी अनुभाग आगरा से पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रधानाचार्य पीटीएस मेरठ भेजा गया है. सत्येंद्र कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक पीटीएस मेरठ से पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रतीक्षारत किया गया है. वहीं, अनिल कुमार प्रथम को अपर पुलिस अधीक्षक पीटीएस गोरखपुर से हटाकर प्रभारी प्रधानाचार्य पीटीएस गोरखपुर बनाया गया है. निहारिका शर्मा अपर पुलिस अधीक्षक केंद्रीय रिजर्व स्टोर कानपुर महानगर से उन्हें प्रभारी सी नायक 26 वाहिनी पीएसी गोरखपुर भेजा गया है. यह भी पढ़ें: गोरखपुर में ट्रेनी महिला सिपाहियों का हंगामा, आरोप- बाथरूम में हिडन कैमरे, कैंप में बदइंतजामी, कमांडेंट-आरटीसी प्रभारी और सूबेदार मेजर सस्पेंड

Last Updated : July 24, 2025 at 11:38 AM IST