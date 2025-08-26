ETV Bharat / state

इससे पहले वह गोरखपुर के एडीजी जोन समेत कई अहम पदों को भी संभाल चुके हैं. कानपुर में ऑपरेशन महाकाल शुरू किया था.

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे कानपुर पुलिस कमिश्नर.
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे कानपुर पुलिस कमिश्नर. (Photo Credit: Social Media)
August 26, 2025

August 26, 2025

कानपुर: शहर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन मंत्रालय में प्रबंध निदेशक एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर तैनात किया है. सोमवार को उनका यह तबादला आदेश जारी हो गया. अब राज्य सरकार की ओर से 1994 बैच के आईपीएस अखिल कुमार को जल्द ही अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के साथ कार्य मुक्त किया जा सकता है.

इससे पहले वह गोरखपुर के एडीजी जोन समेत कई अहम पदों को भी संभाल चुके हैं. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए लगभग चार महीने पहले उनका चयन हुआ था. शहर में इस बात की चर्चा कई दिनों से थी, कि जल्द केंद्र सरकार की ओर से उनकी प्रति नियुक्ति का आदेश आ सकता है. वहीं कमिश्नरेट कार्यालय की ओर से यह भी जानकारी दी गई. कानपुर में चार जनवरी 2024 को पुलिस आयुक्त के पद पर अखिल कुमार ने चार्ज संभाला था.

शुरू किया ऑपरेशन महाकाल: पिछले साल 28 जुलाई को पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने वसूली करने वाले पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की. कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित समेत कई अन्य को 1000 करोड़ रुपए की नजूल की जमीन कब्जाने के मामले में जेल भेजा था.

कुछ दिनों पहले कानपुर में उन्होंने ऑपरेशन महाकाल की शुरुआत करते हुए वकील अखिलेश दुबे को जेल भेजा. इसके साथ ही कई अन्य वकीलों के खिलाफ भी उन्होंने सख्त कार्रवाई कर कड़ा संदेश दिया.

हालांकि, देर शाम जब इस मामले में उनकी प्रतिनियुक्ति पर जाने का आदेश हुआ तो शहर में यह चर्चा भी जोरों पर थी कि आखिर अब ऑपरेशन महाकाल का क्या होगा. साथ ही अब कानपुर का नया पुलिस कमिश्नर कौन होगा. इसका जवाब जल्द योगी सरकार से मिलने की उम्मीद सभी जता रहे हैं.

